パパさんがワンコの足を拭き終わった時に、「OK！」とおしりをポンポンしたら…？ワンコの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で18万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「物言いたげな表情と動きがw」「レディだもんね」といった声が寄せられています。

【動画：犬の足を拭き終わった後、『OK！』とおしりをポンと叩いたら…人間の女の子のような『表情と動き』】

パパがワンコのおしりを叩いたら…

YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」に投稿されたのは、ジャーマンシェパードの「維桜（こはる）」ちゃんがお散歩から帰ってきて、パパさんに足を拭いてもらっていた時の出来事です。

維桜ちゃんは足を拭かれるのが苦手とのことですが、「お願いします」と自ら前足を差し出し、拭いている間もじっと我慢していてくれたとか。従順な姿が、とても愛おしいです。しかしパパさんが全ての足を拭き終わって、「はい、OK」とおしりをポンポンと軽く叩いたら、維桜ちゃんの態度が一変…！

人間の女の子のような反応に爆笑

維桜ちゃんは「えっ、今おしり叩いた…！？」とびっくりして振り向いた後で、パパさんから一歩分距離を取ったそう。そして「それセクハラですよね？」と訴えるように、パパさんに軽蔑の眼差しを向けたとか。

パパさんが移動するとお顔を動かして、じーっと見つめ続ける維桜ちゃん。「レディのおしりを触るなんて、信じられない…」とドン引きしながら責める姿は、まるで人間の女の子のよう！可愛い反応に思わず笑ってしまいます。

仲直り作戦失敗

そばで様子を見ていたママさんも、「おしり触られたくないよね～」と維桜ちゃんの味方をするので、ちょっぴり気まずいパパさん。維桜ちゃんと仲直りしようと思って近づいたら、「もう触らせないぞ！」と華麗なステップで避けられてしまったそう。

だんだん寂しくなってきたパパさんは、オヤツをあげて仲直りする作戦を決行。ところが維桜ちゃんはオヤツを食べた後もパパさんを避け続け、全然触れさせてくれなかったとか。レディのおしりを叩いた罪は、簡単には許してもらえないようですね…！

この投稿には「何度見ても笑える」「おしりをポンとした後の凝視！」「『絶対触らせてあげないぞ！』の刑に処されているw」「娘を持つ父親は辛い（笑）」といったコメントが寄せられています。

維桜ちゃんの可愛い姿やご家族との愉快なやり取りをもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。