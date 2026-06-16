【日本】
日銀政策金利（6月）時刻未定
予想　1.0%　前回　0.75%（日銀政策金利)

【中国】
小売売上高（5月）11:00
予想　-0.5%　前回　0.2%（前年比)
予想　N/A　前回　1.9%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（5月）11:00
予想　4.3%　前回　4.1%（前年比)
予想　N/A　前回　5.6%（年初来・前年比)

【豪州】
中銀政策金利（6月）13:30
予想　4.35%　前回　4.35%（豪中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（6月）18:00
予想　-6.0　前回　-10.2（ZEW景況感指数)

【米国】
輸入物価指数（5月）21:30
予想　1.1%　前回　1.9%（前月比)　
予想　5.6%　前回　4.2%（前年比)

輸出物価指数（5月）21:30
予想　N/A　前回　3.3%（前月比)
予想　N/A　前回　8.8%（前年比)

住宅着工件数（5月）21:30
予想　143.5万件　前回　146.5万件（住宅着工件数)
予想　-2.2%　前回　-2.8%（住宅着工件数・前月比)　
予想　143.0万件　前回　142.3万件（住宅建築許可件数)
予想　-0.2%　前回　4.4%（住宅建築許可件数・前月比)

※予定は変更することがあります