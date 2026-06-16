守護神も笑顔で参戦！オランダとの激闘翌日に”日本代表６選手”がテックボールを満喫
オランダとの激闘から一夜明けた６月15日（日本時間16日）、日本代表がナッシュビルSCのトレーニングセンターで練習を行なった。U-19日本代表との練習試合（45分１本）前のウォーミングアップがメディアに公開されたなか（一部の選手はホテルでリカバリー）、ピッチ脇ではテックボールを楽しむ選手たちの姿も見られた。
テックボールとはハンガリー発祥の「卓球×サッカー」を組み合わせたスポーツで、モンテレイ合宿中も久保建英や伊東純也らが興じていた。
この日は佐野海舟、中村敬斗、渡辺剛、鎌田大地の４人でスタート。その後、前田大然と鈴木彩艶も加わり、別メニュー組の６人でテックボールを楽しんだ。
なかでも印象的だったのは、フィールドプレーヤーに混じってプレーしたGK鈴木だ。笑顔を見せながらボールを追う姿からは、オランダとの激闘を終えた安堵感とリラックスした様子がうかがえた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
テックボールとはハンガリー発祥の「卓球×サッカー」を組み合わせたスポーツで、モンテレイ合宿中も久保建英や伊東純也らが興じていた。
この日は佐野海舟、中村敬斗、渡辺剛、鎌田大地の４人でスタート。その後、前田大然と鈴木彩艶も加わり、別メニュー組の６人でテックボールを楽しんだ。
なかでも印象的だったのは、フィールドプレーヤーに混じってプレーしたGK鈴木だ。笑顔を見せながらボールを追う姿からは、オランダとの激闘を終えた安堵感とリラックスした様子がうかがえた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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