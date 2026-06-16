ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５）を選定したと発表した。昨年は２票（１５８票中１１７票）足りず届かなかったが、今年は８６・６％の支持を集め、中山グランドＪ５連覇を含む、ＪＧ１・９勝馬が障害馬として２頭目、史上３９頭目の勲章を手にした。今年３月に定年引退した国枝栄元調教師（７１）は調教師として１３人目、２１年２月に引退した蛯名正義元騎手（５７、現調教師）が騎手として８人目の顕彰者に選ばれた。

輝かしい功績に、最高の名誉が贈られた。現役時代にＪＲＡ・Ｇ１・２６勝を挙げた名ジョッキー蛯名正元騎手が、対象初年度で殿堂入り。騎手ではＪＲＡ創立６０周年記念事業の一環として１４年に選定された岡部幸雄、河内洋、郷原洋行、柴田政人以来、史上８人目となった。「馬、そして馬に携わる全ての方々、応援してくれているファンのみなさまに感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをかみ締めた。

マンハッタンカフェ、アパパネなど数多くの名馬の主戦を務めた。そして、日本馬の実力を世界に示した“先駆者”のひとりでもあった。１９９８年の毎日王冠（２着）からエルコンドルパサーの手綱を執り、同年のジャパンＣ、翌９９年のサンクルー大賞・仏Ｇ１、フォワ賞・Ｇ２を勝って凱旋門賞に挑戦。日本調教馬として初の２着に健闘した。１０年ナカヤマフェスタでも２着。「多くの馬に素晴らしい舞台に連れて行ってもらい、たくさんのレースを勝たせていただきました。しかしそれ以上に悔しいレースもありました。そんな中でもいつも誇りと希望を持ってレースに臨んでおりました」と３４年間の騎手生活を回顧した。

２１年に騎手を引退。翌年から調教師として新たなスタートを切り、ここまで重賞１勝を含むＪＲＡ通算７５勝（１４日終了時点）を挙げている。「馬に対する思いは変わりません。騎手時代にかなわなかった夢を追いかけて、これからも一層精進して参りたいと思っております」。新たな目標に向かって突き進む。

◆蛯名 正義（えびな・まさよし）１９６９年３月１９日生まれ、北海道出身。５７歳。８７年３月に騎手デビューし同期は武豊。ＪＲＡ通算２５４１勝（２万１１８３戦）は武豊、横山典弘、岡部幸雄、福永祐一に次ぐ歴代５位。ＪＲＡ重賞は１２９勝。９６年の天皇賞・秋をバブルガムフェローでＧ１初制覇し、１０年にはアパパネで牝馬３冠を達成するなどＪＲＡ・Ｇ１・２６勝。２１年に引退し、２２年から美浦で厩舎開業。