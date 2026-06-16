ベルギーとエジプトが対戦

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎え、アメリカ・シアトルではグループGのベルギー代表とエジプト代表の試合が行われた。

MFケビン・デ・ブライネやこの日が誕生日のFWモハメド・サラーら世界的スター選手が先発した一戦は、1−1の引き分けで終わっている。

試合が動いたのは前半20分だった。ベルギーがボールを保持しながら、エジプトの守備を崩そうとしていた時間帯だったが、先にゴールを割ったのはエジプトだった。右サイドに開いたサラーから、中央のMFエマム・アシュールにパスが出る。アシュールは右足を鋭く振り抜くと、ボールは名手GKティボ・クルトワの指先を抜けてゴール左隅に決まり、エジプトが先制した。

先制されたベルギーは、ハイドレーションブレイク後も流れを失わずにボールを保持したが、エジプトにデ・ブライネへのパスコースを消して、なかなか攻撃を組み立てきれない。このままエジプトが1−0で前半を折り返した。

後半7分には中央に入ったFWドクが倒されて、ベルギーが絶好の位置でFKを獲得する。デ・ブライネが直接ゴールを狙ったが、壁を越えたボールは左ポストに嫌われた。エジプトも追加点を狙い、この日が34歳の誕生日となったサラーがヘディングシュートを枠に飛ばしたが、クルトワに阻まれた。

互いにチャンスを作りながらも、この試合2点目が決まらないなか、ベルギーは後半21分にFWロメル・ルカクを投入する。そして直後のプレーだった。ベルギーは右からクロスを入れると、ゴール前でルカクが競り合ったDFのオウンゴールを誘発してベルギーが1−1の同点に追い付いた。

その後もベルギーは逆転ゴールを目指したが、試合は1−1のまま終了し、勝ち点1を分け合う結果となった。（FOOTBALL ZONE編集部）