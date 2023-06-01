Mrs. GREEN APPLEが約5センチの“ミニミセス”として出現！“淡麗グリーンラベル”新AR動画が公開

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Mrs. GREEN APPLEとキリンビール“淡麗グリーンラベル”がコラボした新AR動画「Mrs. Green Label Camera」が、6月22日11時から公開される。

淡麗グリーンラベル初の試みである本企画を通して、「いい音楽といい一杯」が重なる体験を提供し、ビール時間が楽しく、心地よいひとときになることを目指す。

■グリーンラベル缶にスマホをかざすとミニミセスが登場

「Mrs. Green Label Camera」は、淡麗グリーンラベルの缶を購入した人向けの限定コンテンツ。

特設サイトにアクセスし、スマートフォンを缶にかざすと、Mrs. GREEN APPLEの3人が約5センチサイズの“ミニミセス”として出現し、音楽を楽しむことができる。

葉がヒラヒラと舞うなか、爽やかに弾き語りを披露するミニ大森元貴が登場する「ミニ大森さんの弾き語り」篇や、若井滉斗の「サービスタイム！」という掛け声でかわいらしいポーズをミニミセスの3人が次々と披露する「ミニミセスのポージング」篇など、全6タイプのAR動画がランダムで表示される。

淡麗グリーンラベル缶とともに、心地よい音楽やミニミセスのかわいらしい姿など、ここでしか見られない特別なシーンを楽しもう。

■Mrs. GREEN APPLEの息ぴったりな姿をメイキングで公開

スタジオに入った、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3名。「お願いします！」と明るく挨拶をし、和やかな雰囲気で撮影が始まった。

本企画についての説明を受けると「良いですね～！」と楽しみにしている様子の大森。自分たちが約5センチのサイズになることを踏まえて、細かく動きや位置を確認しながら真剣に向き合っている姿が印象的だった。

3人でポーズを揃える場面では、タイミングが合わない若井に笑いながら突っ込む場面も見られた。

また、手を繋いで撮影するシーンでは、終始笑顔で臨むなど日頃からの仲の良さも伺える撮影となった。

■撮影後インタビュー ※一部抜粋

Q：ミニミセスの撮影はいかがでしたか？

藤澤：楽しかったですね。

大森、若井：新鮮でしたね。

大森：自分たちが実際に小さくなっているというのを想定して撮影したことが過去にないのですごく新鮮でしたし、完成が楽しみです。

Q： AR映像では約5センチのサイズになってもらいました。実際にこの姿になったらどんなことをしたいですか？

大森：好きなものをすっごいたらふく食べるとか。環境に対してコスパが良くなるわけでしょ！

藤澤：食べても食べても。自分がちっちゃいから減らないっていうね。

藤澤：僕は、おもちゃとかフィギュアとかいっぱい並んでいる、子供部屋みたいなところを駆け巡ってみたいね。ジオラマの世界とか。

（藤澤の回答を自分のアイデアのように大森と若井が真似して繰り返す）

大森：おもちゃとか、ジオラマの街とか。

若井：めっちゃグッドアイデア！

藤澤：（そのアイデアは僕が）言いましたよ（笑）

若井：りょうちゃんは？（笑）

藤澤：いや、な、そうですね。なんだろうな。

大森、若井、藤澤：（笑）

大森：もっといいアイデアは？

若井：僕はちっちゃいギターを弾きたい。

大森：え？ 今のあなたと変わらないんだけど（笑）。小さくなってもギターを弾きたいよって？

若井：そうそう。ちっちゃいギター弾きたい。

Q： Mrs. Green Label Cameraを楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。

若井：僕たちがミニミセスになって登場するのをぜひ、グリーンラベルと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

藤澤：「Mrs. Green Label Camera」、ミニミセス、それぞれいろんな形で、可愛くテンション高くキャッキャしているので、そんな姿も楽しんで欲しいなと思います。

大森：約5センチのミセスが見えるので、ミニミセスに会えますので。何度でもグリーンラベルを手にし、ARの我々に出会ってくれたら良いなと思います。「Mrs. Green Label Camera」ぜひ楽しんでください。

■関連リンク

キャンペーン特設サイト

https://greenlabel.kirin.co.jp/greenlabel-camera/

“淡麗グリーンラベル”ブランドサイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/greenlabel/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/