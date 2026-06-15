「今日好き夏まつり」開催決定 はるねね・ゆかりおカップルら第1弾メンバー4組発表
【モデルプレス＝2026/06/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）のイベント「今日好き夏まつり supported by GRL」（以下、「今日好き夏まつり」）を、2026年8月10日にSGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）にて開催することが決定した。
【写真】「今日好き」インチョン編、美男美女が勢揃い
「今日、好きになりました。」シリーズ（以下、「今日好き」）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけた、恋愛番組。2025年7月放送の「今日、好きになりました。夏休み編2025」では、これまでに放送した「今日、好きになりました。」全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
8月10日に開催する「今日好き夏まつり」は、“今日好きメンバーとひと夏の思い出を一緒につくる”をコンセプトにしたオフラインイベント。このたび、本イベントの参加メンバー第1弾として、「今日好き」にて生まれたカップル4組を発表。五十嵐蓮＆日向袮音の“れんねね”カップル、今井暖大＆時田音々の“はるねね”カップル、倉澤俊＆谷村優真の“しゅんゆま”カップル、酒井理央＆森口優花の“ゆかりお”カップルが出演する。（modelpress編集部）
日時：2026年8月10日（月） 開場：午後4時30分 開演：午後5時30分
会場：TOKYO DREAM PARK SGCホール有明 （〒135-0063 東京都江東区有明3丁目3番8号）
五十嵐蓮（れん）
今井暖大（はると）
倉澤俊（しゅん）
酒井理央（りお）
谷村優真（ゆま）
時田音々（ねね）
日向袮音（ねね）
森口優花（ゆうか）
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◆「今日好き夏まつり」開催決定
「今日、好きになりました。」シリーズ（以下、「今日好き」）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけた、恋愛番組。2025年7月放送の「今日、好きになりました。夏休み編2025」では、これまでに放送した「今日、好きになりました。」全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
◆「今日好き夏まつり supported by GRL」 概要
日時：2026年8月10日（月） 開場：午後4時30分 開演：午後5時30分
会場：TOKYO DREAM PARK SGCホール有明 （〒135-0063 東京都江東区有明3丁目3番8号）
◆出演メンバー第1弾 ※50音順
五十嵐蓮（れん）
今井暖大（はると）
倉澤俊（しゅん）
酒井理央（りお）
谷村優真（ゆま）
時田音々（ねね）
日向袮音（ねね）
森口優花（ゆうか）
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