橋本梨菜インスタグラム＠hashimoto_rina_より

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　グラビアアイドルの橋本梨菜が14日、自身のインスタグラムを更新。投稿した写真のコーデが反響を呼んでいる。

【写真】ツインテールのヒザ上スタイル　イケてる感がすごっ

　「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で知られる橋本。「やらなあかん事めっちゃあるのに 何もやる気でない日曜日　やべぃ。」と記し、続けて「久しぶりにベッドに12時間もいたよ　笑」と明かした。

　投稿した写真はインナーの短め丈のキャミソールからアミアミのネットへと続く白のトップスの重ね着。ショートパンツにブーツを合わせている。ほかにも、車内でくつろぐツインテールのショットやデコルテがあらわになった衣装、足首がのぞくハーフパンツスタイルなどを披露した。

　服装も表情も違うカットで、それぞれに魅力があふれる。「写真はね～　GWに久しぶりにアイドルモードでフェスに出てた時の～」と説明。さらに「どの衣装がすきかなー？」と問いかけた橋本に、ファンからは「カジュアルな服の方が好きです。シャツは最高です」「全部かわいい…」といった声が寄せられていた。

　橋本は1993年生まれ、大阪府出身。グラビアをはじめ、テレビ、映画など幅広く活動している。青山ひかる、河路由希子とのアイドルユニット「sherbet」としての顔も持っている。

（よろず～ニュース編集部）