グラビアアイドルの橋本梨菜が14日、自身のインスタグラムを更新。投稿した写真のコーデが反響を呼んでいる。



【写真】ツインテールのヒザ上スタイル イケてる感がすごっ

「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で知られる橋本。「やらなあかん事めっちゃあるのに 何もやる気でない日曜日 やべぃ。」と記し、続けて「久しぶりにベッドに12時間もいたよ 笑」と明かした。



投稿した写真はインナーの短め丈のキャミソールからアミアミのネットへと続く白のトップスの重ね着。ショートパンツにブーツを合わせている。ほかにも、車内でくつろぐツインテールのショットやデコルテがあらわになった衣装、足首がのぞくハーフパンツスタイルなどを披露した。



服装も表情も違うカットで、それぞれに魅力があふれる。「写真はね～ GWに久しぶりにアイドルモードでフェスに出てた時の～」と説明。さらに「どの衣装がすきかなー？」と問いかけた橋本に、ファンからは「カジュアルな服の方が好きです。シャツは最高です」「全部かわいい…」といった声が寄せられていた。



橋本は1993年生まれ、大阪府出身。グラビアをはじめ、テレビ、映画など幅広く活動している。青山ひかる、河路由希子とのアイドルユニット「sherbet」としての顔も持っている。



（よろず～ニュース編集部）