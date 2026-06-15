ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が１５日までに自身のインスタグラムを更新。音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」でのオフショットを公開した。

Ｍ！ＬＫは「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」など５つの賞を受賞した。佐野はトロフィーを手に笑顔を見せるメンバーの集合写真や、会場でのオフショット、さらに人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのＨＩＫＡＫＩＮと「滅！」ポーズする写真などをアップ。「なんとＭ！ＬＫは５つの賞を受賞しました。。信じられないです。１２年もがいて、もがき続けてきことが一つ結果になりすごく幸せです」（原文ママ）と記し、「み！るきーず、いつも本当にありがとう！まだまだ皆さんをたくさん楽しませます！！！！！」とファンへの感謝をつづった。

この投稿には「本当におめでとう！」「み！るきーずでよかった」「素晴らしい景色を見せてくれてありがとう」「Ｍ！ＬＫのこと大好きすぎて滅！」「これからもずっとずっとついて行くから」などのコメントが寄せられている。