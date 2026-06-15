「まじでこういうの面白くない」人気女性アイドル、ネタ動画に賛否「炎上商法をやりだすとか悲しすぎる」
アイドルグループ・可憐なアイボリーの一ノ瀬直緒さんは6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。イベントにファンが1人しかいない“ネタ動画”を公開しました。
【動画】カレアイ・一ノ瀬直緒のネタ動画とは？
コメント欄では、「リハをこうゆう風に言うのはどうかなーと思う」「あの王道アイドル カレアイが そんな失礼なネタ動画で炎上商法をやりだすとか悲しすぎるんだけど」「カレアイでこんなことは絶対に起きない笑」「健気すぎて尊い。全力で拡散するわ！！！」「逆にレアだね！」「まじでこういうの面白くない」と賛否が大きく分かれる結果に。
(文:中村 凪)
【動画】カレアイ・一ノ瀬直緒のネタ動画とは？
「リハをこうゆう風に言うのはどうかなーと思う」一ノ瀬さんは「【悲報】ファンよりメンバーの人数の方が多かった」とつづり、1本の動画を投稿。ステージに上がる2人のメンバーの前で、観客が1人だけ立っている様子です。衝撃的な光景ですが、本人が「ねた動画です、、！いつも来てくれてありがとう」とコメントを残し、ネタ動画であることを明かしています。
ステージ衣装ショットを披露13日には「『ナイト』リリースイベント ありがとうございました！」と、ステージ衣装ショットを公開していた一ノ瀬さん。コメントでは、「今日も可愛いよぉ」「ハイタッチありがとう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)