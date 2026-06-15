「日経225オプション」7月限プット手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 178( 178)
モルガンMUFG証券 100( 100)
JPモルガン証券 19( 19)
ビーオブエー証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
ゴールドマン証券 96( 96)
BNPパリバ証券 52( 2)
UBS証券 50( 0)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 317( 317)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ゴールドマン証券 96( 96)
SBI証券 29( 29)
JPモルガン証券 27( 27)
ビーオブエー証券 25( 25)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 96( 96)
ABNクリアリン証券 95( 95)
BNPパリバ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 197( 197)
ゴールドマン証券 96( 96)
BNPパリバ証券 83( 83)
JPモルガン証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯6万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
BNPパリバ証券 24( 24)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 178( 178)
モルガンMUFG証券 100( 100)
JPモルガン証券 19( 19)
ビーオブエー証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
ゴールドマン証券 96( 96)
BNPパリバ証券 52( 2)
UBS証券 50( 0)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 317( 317)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ゴールドマン証券 96( 96)
SBI証券 29( 29)
JPモルガン証券 27( 27)
ビーオブエー証券 25( 25)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 96( 96)
ABNクリアリン証券 95( 95)
BNPパリバ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 197( 197)
ゴールドマン証券 96( 96)
BNPパリバ証券 83( 83)
JPモルガン証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯6万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
BNPパリバ証券 24( 24)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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