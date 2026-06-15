45歳美女タレント、デコルテ全開のドレスで抜群プロポーション全開！ 「美しすぎる」 2002年のCMで大ブレイク
タレントの小野真弓が15日までに自身のInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】45歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには笑顔がまぶしい近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が今回、「本日発売の週刊大衆さんの表紙を飾らせて頂いております」と披露したのは、デコルテ全開のドレス姿。表紙撮影のオフショットとなっており、コメントでは続けて「インタビューでは ほとんど動物の話 表紙のセクシーな言葉の中に 馬子にも衣装の わたくし 良かったら 手に取って頂けたら 嬉しいです」とアピール。
ファンからは「美しすぎる」「可愛い」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
【写真】45歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには笑顔がまぶしい近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が今回、「本日発売の週刊大衆さんの表紙を飾らせて頂いております」と披露したのは、デコルテ全開のドレス姿。表紙撮影のオフショットとなっており、コメントでは続けて「インタビューでは ほとんど動物の話 表紙のセクシーな言葉の中に 馬子にも衣装の わたくし 良かったら 手に取って頂けたら 嬉しいです」とアピール。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）