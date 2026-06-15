究極のアナログ・スポーツカー

リチャード・レーン（以下：リチャード）：ベントレー・フライングスパーは、同クラスの中では特に快適。メルセデスAMG S 63は見事な操縦性ですが、上級サルーンとしては及ばないでしょう。ラグジュアリーかスポーティか、多くのモデルは選ぶ必要があります。

【画像】フライングスパーからロードスターまで UK編集部が選ぶ2026年のベストバイな5台 全164枚

イリヤ・バプラート（以下：イリヤ）：自分がマツダMX-5（ロードスター）を選んだ理由は、まさにスポーティさを求めたから。究極のアナログ・スポーツカーだと表現できます。価格は3万ポンド後半（約750万円）へ上昇しても、最高に楽しい。



手前からマツダ MX-5（ロードスター）と、ベントレー・フライングスパー ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

マット・プライヤー（以下：プライヤー）：そんなに高いんですね。やっぱり、最近の世の中はおかしくなっている。

イリヤ：2.0Lのトップグレードですから。1.5Lエンジンなら、3万ポンド（約630万円）を切ります。でも、この値段で真のドライバーズカーと呼べるのは、これだけでしょう。

リチャード：ケータハム・セブンを除いてね。

秘めた実力を開放できることが素晴らしい

イリヤ：ケータハムへ普段から乗りたいと思う人は、そう多くないはず。MX-5には、スポーツカーへ求めるすべてが詰まっています。しかも、毎日乗りたいと思えます。

軽くコンパクトな後輪駆動で、MTを選べて、ステアリングフィールは夢のよう。改造もできます。（チューナーの）BBR GTiを訪ねて、サスを組んでもらっても良い。



手前からマツダ MX-5（ロードスター）と、トヨタ・ハイラックス ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

プライヤー：通常のサスペンションは、少し柔らかすぎますからね。

ジェームス・ディスデイル（以下：ジェームス）それもコンセプトの1つ。実際より、速いと感じさせるためでしょう。

イリヤ：秘めた実力を、開放できることが素晴らしい。気張らないドライバーでも運転を楽しめ、本格的に追求したいなら、BBR GTiなどへチューニングも頼めます。こんな幅広い要望へ応えることこそ、2026年のスポーツカー・ビジネスで成功する鍵でしょう。

ジェームス：見事な技術の結晶ですよ。MX-5は、初代から殆ど大きくなっていませんし、重くもなっていない。それなのに、エアコンとエアバッグを備え、衝突安全性も高めています。

ピックアップの1番がハイラックス

イリヤ：日本のアナログスポーツカーを愛するプライヤーさんが、トヨタ・ハイラックスで乗り込んだ理由は？

プライヤー：自分が選んだカテゴリーは、状況を選ばない最高のオフローダー。ピックアップの良いところは、SUVが目指せる場所なら辿り着けて、汎用性はより高いこと。死んだ家畜や干し草、濡れた愛犬、何でも荷台に載せられます。



左からUK編集部のマット・プライヤーと、イリヤ・バプラート ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ピックアップの1番が、ハイラックス。ボディの幅はこのクラスでは狭い側で、殆どの柵のゲートも通過できます。トヨタだから信頼性は間違いナシで、燃費も良い。オンロードでは最高とはいえませんが、問題ないレベルです。

リチャード：オペラの会場にも、ハイラックスで？

プライヤー：もちろん、気にしません。死んだ羊を荷台へ積んでいたら、睨まれそうですが。

優れた技術が詰まって価格も安いi10

マット・ソーンダース（以下：ソーンダース）：自身で乗っている、オリジナルのディフェンダーが壊れたら、ハイラックスに乗り換えます？ 満足できるでしょうか？

プライヤー：遥かに良いですよ。僕のディフェンダーは、これまで飼料を運んできたので、車内はカビだらけ。イネオス・グレナディアも悪くないですが、8万ポンド（約1680万円）しますし、小回りが利かない。とにかく、ハイラックスは信頼できるクルマです。



トヨタ・ハイラックス 2.8ディーゼル 48Vハイブリッド・インヴィンシブルX（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

イリヤ：では、この5台から1台を連れて帰るのもハイラックス？

プライヤー：自分はヒョンデi10ですね。今の僕に必要なクルマといえます。そもそも小さなクルマが好きですし、優れた技術が詰まっていて価格も安い。

ジェームス：わたしはMX-5。手頃な価格で買える小さなスポーツカーで、オンリーワン。予算を4倍に増やしても、これ以上の運転する喜びは得られないでしょう。

これまで何度も本気で考えてきたMX-5

イリヤ：僕も、ヒョンデi10かな。純粋なMTですし、小さくて軽いところが好きです。

リチャード：MX-5もベントレーも良いですが、自分はハイラックス。無敵感すらあるタフさと、快適なキャビンで、惹かれるモノがあるんですよね。魅力的なクルマです。



手前からマツダ MX-5（ロードスター）と、トヨタ・ハイラックス ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ソーンダース：僕はMX-5へ1票。実際には買っていませんが、これまで何度も本気で考えました。完成度が高く、クルマとしてのポジショニングも他に例がありません。では、i10とMX-5の引き分けですね。

プライヤー：フォトグラファーに決めてもらいましょう。

ジャック・ハリソン：i10は合理的なコンパクトカーですが、スズキ・スイフトの方があらゆる面で優れていると思います。MX-5は、ザ・スポーツカー。これが、実際に僕が購入したいクルマですね。以前に、2代目へ乗ってもいましたし。

UK編集部が選ぶ2026年のベストバイな5台のスペック マツダ MX-5（ロードスター） 2.0スカイアクティブG エクスクルーシブ（英国仕様）

英国価格：3万3565ポンド（約704万円）

最高速度：218km/h

0-100km/h加速：6.5秒

燃費：14.7km/L

パワートレイン：直列4気筒1998cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：183ps/7000rpm

最大トルク：20.8kg-m/4000rpm

トヨタ・ハイラックス 2.8ディーゼル 48Vハイブリッド・インヴィンシブルX（英国仕様）

英国価格：4万8553ポンド（約1020万円）

最高速度：175km/h

0-100km/h加速：10.0秒

燃費：9.9km/L

パワートレイン：直列4気筒2755cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：軽油

最高出力：205ps/3000-3400rpm

最大トルク：50.9kg-m/1600-2800rpm

ヒョンデi10 1.2 79アドバンス（英国仕様）



ヒョンデi10 1.2 79アドバンス（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

英国価格：1万9815ポンド（約416万円）

最高速度：157km/h

0-100km/h加速：13.2秒

燃費：18.5km/L

パワートレイン：直列4気筒1197cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：80ps/6000rpm

最大トルク：16.2kg-m/4200rpm

ベントレー・フライングスパー V8ハイブリッド・アズール（英国仕様）

英国価格：22万9000ポンド（約4809万円）

最高速度：284km/h

0-100km/h加速：3.9秒

燃費：22.7km/L

パワートレイン：V型8気筒3996cc ツインターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：680ps（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ボルボES90 シングルモーター・エクステンデッドレンジ・プラス（英国仕様）

英国価格：6万7560ポンド（約1419万円）

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：6.6秒

電費：6.4km/kWh

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：88.0kWh

最高出力：333ps/4900-7000rpm

最大トルク：48.8kg-m/0-4800rpm