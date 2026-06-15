佐久間宣行のYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』から誕生したアイドルグループ DRAW♡ME（ドローミー）が、ソニーミュージックよりメジャーデビューすることが決定した。

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DRAW♡MEは、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6名からなるアイドルグループ。当初は2月3日に行われたパシフィコ横浜 国立大ホールで行われたイベント『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』のために結成されたグループだったが、5,000枚の会場チケットの即完、配信チケットも7万枚を売り上げるなどの反響を受け、佐久間の意向により活動の継続が決定していた。

メジャーデビューの情報は、グループ初となるCD『素直でごめんね』のリリースを記念して6月14日に開催されたリリースイベントの終盤にてサプライズ登場した佐久間宣行によって明らかになったもの。また、あわせてメジャー1stシングルを今秋にリリース予定ということも発表となった。

なおDRAW♡MEは、YOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するレーベル Echoesに所属する。

（文＝リアルサウンド編集部）