2023年に社会現象を巻き起こしたTBS系日曜劇場「VIVANT」シーズン2が、7月26日からスタートする。同局は15日、新キービジュアルを公開した。また同局はKV公開に合わせて3つの特別イベントの開催も発表した。

「VIVANT」は、「半沢直樹」「下町ロケット」シリーズなどドラマ史に残る大ヒット作を生み続ける同局・福澤克雄監督が原作を初考案したオリジナルドラマ。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である乃木（堺雅人）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、壮大なスケールと緻密なストーリー展開が大きな話題を呼んだ。人気に応え、シーズン2は“異例”となる2クール連続での放送が決定している。

待望の新キービジュアルは、ドラマの世界観を表す上で欠かせない広い空と砂漠が背景に。主人公・乃木を演じた堺雅人のほか、シーズン1で活躍した阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也、竜星涼、小日向文世、富栄ドラムら豪華キャストが再び登場している。砂上に悠然と立つキャラクターの視線の先にあるものとは…。キービジュアルの考察も深まりそうだ。

また同局は、「VIVANT」の世界観を楽しめる3つの特別イベントの開催を合わせて発表した。

「第一弾」は7月25日、第1シーズンの興奮をダイジェスト版で一挙にプレイバックする「日曜劇場『VIVANT』第１シーズンスペシャルエディション上映会」の開催。翌日の放送を100％楽しむためのプロローグとなる上映会で、あの謎、あの裏切り、あの感動を大スクリーンで振り返る。さらに、ドラマ出演者やスタッフの制作裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークショーも開催する。チケットはきょう15日午後6時から抽選受付を開始する。チケットなどの詳細についてはTBSチケット公式HPから。

「第二弾」は、8月にファンミーティングを開催すると発表。豪華出演者が集う、一夜限りのスペシャルイベントで、ステージを彩る面々は後日発表される。

さらに「第三弾」として、9月から「VIVANT」体験型イベントを開催する。ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う体験型イベントで、東京での開催終了後、大阪でも巡回を予定している。

第2シーズンの放送は、前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…？その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。