ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが6月14日、自身のインスタグラムのストーリーズに、夫・加藤茶さんのための“専用ごはん”の写真を投稿しました。

【写真を見る】【 加藤綾菜 】“カトちゃん専用の健康メニュー” 公開 「タンパク質、塩分、カリウム抑えたメニュー」 自身の食事は「カトちゃんの余り物。笑」





投稿された画像には、木製テーブルの上に和洋折衷の料理が整然と並んでいる様子が写されています。黒いマグカップ、トウモロコシの皿、緑黄色野菜の小皿、花形の白い器に盛られた煮物と副菜、白ごはんといった献立で、健康志向の食事内容であることが伝わる盛り付けとなっています。









画面には「今日のカトちゃん専用ごはん♡タンパク質、塩分、カリウム抑えたメニュー！」と記されており、加藤綾菜さんが夫の体調に配慮した食事を用意していることがわかります。



さらに「カトちゃんは心臓と腎臓の病気したからこのメニューなんだ！ だから、みんなが良いというわけじゃないよ」とも添えられており、このメニューが加藤茶さんの心臓・腎臓の病気に合わせた個人向けのものであることを丁寧に説明しています。









また別の投稿画像では、焼き鮭、緑の野菜、トウモロコシ、トマトが盛られた皿のほか、ノンアルコールビールと銀色のカップが置かれた食卓が写されています。こちらの画面には「私はカトちゃんの余り物。笑」と記されており、加藤綾菜さん自身は夫専用メニューで残った食材などを上手に活用して食事を楽しんでいる様子をお茶目に明かしています。



【担当：芸能情報ステーション】