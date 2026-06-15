７月４、５日の福島競馬と７月１１、１２日の小倉競馬で「ＪＲＡエコチャレンジ」実施　ＵＭＡＣＡポイントが２倍に

ＪＲＡは７月４、５日の福島競馬場と７月１１、１２日の小倉競馬場で「ＪＲＡエコチャレンジ」を行うことを６月１５日、発表した。

当日は環境に考慮した「クリーンエネルギー競馬」を、ＪＲＡエコチャレンジロゴ入りゼッケンを使用して行う。また、各種環境イベントが行われ、ペーパーレスのＵＭＡＣＡで馬券を購入すると、ＵＭＡＣＡポイントが２倍になる。

〈クリーンエネルギー競馬〉太陽光・風力・バイオマスなどの温室効果ガス（ＣＯ２）を排出しない再生可能エネルギーで発電された電力の環境価値を「クリーン電力証書」という形で受け取る（購入する）ことで、消費電力が温室効果ガス（ＣＯ２）排出量ゼロとみなされる仕組みを利用して、特定開催日の競馬場の使用電力をすべてクリーンエネルギーで賄い、ＣＯ２の削減を図るもの

〈環境イベント〉ＪＲＡの環境への取り組みをパネルで紹介する。展示内容から出題するクイズに正解すると抽選会へ参加可能。福島競馬場ではスタンド１階あっぷる広場、小倉競馬場ではスタンド１階わくわく子ども広場横で実施