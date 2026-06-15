ÃæÇ·Åç³«È¯¡¢¿·±Ø¼þÊÕ¾ÇÅÀ¡¡´ØÅÅ¡¢À¾ÆüËÜºÇÂç¥¿¥ï¥Þ¥ó
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ëÂçºå¡¦ÃæÇ·Åç¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢´ØÅÅËÜÅ¹¥Ó¥ë¼þÊÕ¤Î³«È¯¤¬Áí»Å¾å¤²¤ËÆþ¤ê¡¢º£¸å¤Ï2031Ç¯¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¶ÚÀþ¡×¿·±Ø¼þÊÕ¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÅÚÃÏ¤â¤¢¤ë¡£Âçºå»ÔÆâ¤Ï»ÍÊý¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÔÃæ¿´Éô¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡´ØÅÅËÜÅ¹¤¬Æþ¤ë´ØÅÅ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎÙ¤Ë·úÀß¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎËÜ³Ê¹©»ö¤¬15Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢µ¯¹©¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£´ØÅÅ¤Î¿¹Ë¾¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃæÇ·Åç¤ÏÂçºå¤ÎÆîËÌ¼´¤ÈÅìÀ¾¼´¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ê¥¢¤À¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ï28Ç¯¤Î´°À®Í½Äê¤Ç¡¢Æâ³°Áõ¤ËÌÚ¼ÁÁÇºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£