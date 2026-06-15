「正直、日本は韓国よりも一段上だ」オランダ戦ドローで森保Ｊが更新した“驚愕の10戦無敗”に韓国衝撃！「狂っている」「優勝目標は大言壮語ではない」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦。拮抗した前半を０−０で終えると、後半にゲームが激しく動く。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
試合はこのままタイムアップ。壮絶なる総力戦は２−２のドローで決着した。この日蘭決戦を興味深くレポートしたのが韓国メディアだ。『News1』は「先制を許しながらも日本は２度追いつく粘り強い戦いをみせ、試合終盤には劇的な同点ゴールを決めて勝点１を手にした。ワールドカップの優勝目標は大言壮語ではなかったのだ」と記し、森保ジャパンが更新した“ある無敗記録”を紹介した。
同メディアは「今回のオランダ戦を引き分けたことで、森保体制下の日本代表は対ヨーロッパ勢の戦績において８勝２分けと、驚異的な結果を叩き出している。なんと2021年６月のセルビア戦から一度も負けていないのだ（24年カタールワールドカップのクロアチア戦はPK戦による敗北で記録上は１−１の引き分け）」と伝え、「前回大会でドイツ、スペインに競り勝ち、その後もドイツをふたたび下し、トルコ、イングランドなど強豪国を続々と打ち破ってきた。10戦無敗。日本代表は狂っている！」と持ち上げた。
さらに『News1』は韓国ネットユーザーのコメントも紹介。「正直言って、日本の戦力そのものは韓国よりも一段上だ」「日本の実力を認めざるをえない」「ドイツ、スペイン、イングランド、オランダ相手にあの成績は本当にすごい」「アジアサッカー史上、最強の日本代表かもしれない」など、称える声が相次いでいるようだ。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。この日の第２試合でスウェーデンがチュニジアを５−１で粉砕し、首位に立った。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
同メディアは「今回のオランダ戦を引き分けたことで、森保体制下の日本代表は対ヨーロッパ勢の戦績において８勝２分けと、驚異的な結果を叩き出している。なんと2021年６月のセルビア戦から一度も負けていないのだ（24年カタールワールドカップのクロアチア戦はPK戦による敗北で記録上は１−１の引き分け）」と伝え、「前回大会でドイツ、スペインに競り勝ち、その後もドイツをふたたび下し、トルコ、イングランドなど強豪国を続々と打ち破ってきた。10戦無敗。日本代表は狂っている！」と持ち上げた。
さらに『News1』は韓国ネットユーザーのコメントも紹介。「正直言って、日本の戦力そのものは韓国よりも一段上だ」「日本の実力を認めざるをえない」「ドイツ、スペイン、イングランド、オランダ相手にあの成績は本当にすごい」「アジアサッカー史上、最強の日本代表かもしれない」など、称える声が相次いでいるようだ。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。この日の第２試合でスウェーデンがチュニジアを５−１で粉砕し、首位に立った。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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