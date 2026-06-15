映画『マリオ』興収75億円突破 全世界で興収1605億円突破の大ヒット
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）が、興収75億1971万7110円を記録した。この成績は、2026年度に公開された洋画作品の記録を更新中となっている。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
また、全世界でも大ヒットを記録中で、公開12週目を迎えた全世界の累計興行成績は、1,002,357,423ドル（約1605億3756万円 1ドル160.16円換算）となっている。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、世界中で大ヒットとなっている。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
また、全世界でも大ヒットを記録中で、公開12週目を迎えた全世界の累計興行成績は、1,002,357,423ドル（約1605億3756万円 1ドル160.16円換算）となっている。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、世界中で大ヒットとなっている。
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