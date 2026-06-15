「三笘の１ミリ→鎌田のおでこ」オランダ戦の劇的ドローにつながった“ミラクルな名場面”が話題！ 得点したはずの小川航基は「怒られました」と告白【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦し、２−２の壮絶ドローで決着した。
両者ゴールチャンスをモノにできずに前半を０−０で終えると、後半にゲームが激しく動く。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
試合後に小川は「なんか、（鎌田に）怒られましたね。『俺のゴールなのにお前が喜びすぎるから、俺のゴールじゃないみたいな雰囲気になった』みたいな。そういったユーモアもいい雰囲気でした」と面白エピソードを明かし、「大地くんが触ってなかったら、普通に（ＧＫに）キャッチされたかもしれないです。次はしっかりと正真正銘のゴールを決められるようにしたいと思います」と話し、笑みを浮かべた。
まったく予期せぬ形で歴史に残るスコアラーとなった鎌田。小川のシュートが鎌田の額を捉える画像などがSNS上で拡散されると、ファンからは「三笘の１ミリ→鎌田のおでこ」「やっぱり今大会は鎌田に大会になりそう」「モッてるんですよ、結局」「あの身長と角度じゃなきゃ入らなかった奇跡」「小川のゴールで鎌田がアシストじゃあかんの？」「鎌田の逆ギレ、愛嬌あって好きだわ」などなど、楽しい議論百出となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
両者ゴールチャンスをモノにできずに前半を０−０で終えると、後半にゲームが激しく動く。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
まったく予期せぬ形で歴史に残るスコアラーとなった鎌田。小川のシュートが鎌田の額を捉える画像などがSNS上で拡散されると、ファンからは「三笘の１ミリ→鎌田のおでこ」「やっぱり今大会は鎌田に大会になりそう」「モッてるんですよ、結局」「あの身長と角度じゃなきゃ入らなかった奇跡」「小川のゴールで鎌田がアシストじゃあかんの？」「鎌田の逆ギレ、愛嬌あって好きだわ」などなど、楽しい議論百出となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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