関東甲信は19日(金)にかけて晴れ間が出る所が多く、貴重な日差しになるでしょう。ただ、気温がグンと上がり、30℃以上の真夏日になる所もありそうです。熱中症対策をしっかりと行ってください。20日(土)からは梅雨空が続き、湿度が高く、25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。食品の管理にもお気をつけください。

明日16日(火)は梅雨の晴れ間 30℃以上の真夏日の所も 熱中症対策を万全に

関東甲信の明日16日(火)は梅雨の晴れ間になり、絶好の洗濯日和でしょう。シーツなどの大きなものを洗濯するにも最適です。



強い日差しが照りつけ、気温はグングン上がるでしょう。最高気温は、今日15日(月)より大幅に高くなり、内陸を中心に30℃くらいまで上がる所もありそうです。湿度が低めで、カラッとした暑さですが、急に暑くなるため熱中症に注意が必要です。



外で長い時間、作業される方や激しいスポーツをされる方は、こまめに水分をとり、汗をたくさんかいたら、塩分も適度にとるようにしましょう。また、涼しい所で休憩をするなど、熱中症対策をしっかりと行ってください。

19日(金)まで梅雨の晴れ間 蒸し暑くなる日も

17日は(水)は日が差す所もありますが、雲が広がりやすいでしょう。午後は次第に雨で、18日(木)午前にかけて降りやすいでしょう。ただ、雨は特に強く降ることはなさそうです。

17日(水)と18日(木)は気温も湿度も高めで、ムシムシとした体感になるでしょう。室内ではエアコンを使って、湿度の調節も適切に行ってください。



19日(金)はおおむね晴れて、東京都心では28℃、内陸では30℃を超える所もありそうです。厳しい暑さになるため、無理のないようお過ごしください。

20日(土)から梅雨空が続く 湿度が高く不快な暑さ 食品の管理にも注意

20日(土)から関東付近に梅雨前線が停滞するため、梅雨空が続くでしょう。特に、21日(日)は雨の降る時間が長く、雨脚が強まることもありそうです。車で移動を予定されている方は、見通しの悪さにご注意ください。



最高気温は、日差しが少ないわりには高めで、20日(土)と22日(月)は25℃前後まで上がるでしょう。湿度も高めで、ムシムシ感じられそうです。



21日(日)は気温が朝からあまり上がらず、薄着では肌寒く感じられるでしょう。羽織るものなどで、うまく調節しましょう。

本格的な梅雨へ 雨の降り方に注意

23日(火)以降は、梅雨前線が停滞するため、梅雨空が続くでしょう。雨の降り方が強まることもあるため、最新の気象情報を確認するようにしてください。



最高気温は25℃以上の日が多く、湿度も高めで、蒸し暑さが続くでしょう。体調だけでなく、食品の管理にもお気をつけください。