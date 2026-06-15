近畿圏在住の小学6年生対象…1次セレクションは7月16日までに動画提出

阪神は15日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「阪神タイガースジュニア」セレクションの実施要項を発表した。1次は動画選考で、募集期間は6月18日午後1時から7月16日までとなっている。

応募資格は近畿圏に在住の小学校6年生、「オリックス・バファローズカップ2026」の出場チームに所属していないこと、以下の条件を1つ以上クリアしていることなど。条件は50メートル走7.5秒以下、球速100キロ以上、遠投60メートル以上、特筆すべき技能を持っている（平均打率5割以上、飛距離が突出しているなど）としている。

1次セレクション参加希望者は、球団公式ホームページ内の専用フォームから申し込む。ビデオカメラ、デジタルカメラ、スマートフォンなどで撮影した打撃・投球・守備（捕手は二塁送球）・自己アピールの動画をアップロードし、必要事項を入力の上、エントリーする。

2次セレクション（実戦形式）は8月11、12日。同15日以降に最終セレクションが複数回行われる（期間、回数は未定）。最終セレクションでは練習（バッティング、ノック、ピッチング）や紅白戦の他、肩肘検診も実施される。

阪神ジュニアは2022年と2025年大会に優勝している。玉置隆氏が3年連続で監督を務め、高濱祐仁氏と望月惇志氏が昨年に続いてコーチとしてサポート。昨年と同じ指導体制で2連覇を目指す。阪神ジュニアでプレーしたプロ野球選手に、阪神・佐藤輝明内野手、ロッテ・安田尚憲内野手、広島・林晃汰内野手、楽天・内星龍投手らがいる。（First-Pitch編集部）