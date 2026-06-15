6月発売のガチャガチャから、「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」を詳しくご紹介します。ガチャガチャとは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。

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数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ケイカンパニーの「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」が見逃せない！


ケイカンパニーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。

水色や白を基調とした爽やかなデザインが魅力！

サンリオキャラクターズから、水色や白を基調とした「水色なヘアバンド」が登場しました。お風呂上がりや洗顔時、お家時間に使える実用的なヘアバンドで、普段使いにもぴったりなアイテムです。サイズは約7cmとなっており、存在感のある仕上がりが楽しめます。

詳細情報

▼商品名
サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド

▼メーカー
ケイカンパニー

▼発売日
2026年6月

▼価格
税込500円

▼ラインアップ
全5種
・シナモロール
・マイメロディ
・ハローキティ
・ポチャッコ
・クロミ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)