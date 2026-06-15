ヘアバンドでサンリオキャラに変身◎ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ケイカンパニーの「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ケイカンパニーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド
▼メーカー
ケイカンパニー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・シナモロール
・マイメロディ
・ハローキティ
・ポチャッコ
・クロミ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」が見逃せない！
ケイカンパニーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
水色や白を基調とした爽やかなデザインが魅力！サンリオキャラクターズから、水色や白を基調とした「水色なヘアバンド」が登場しました。お風呂上がりや洗顔時、お家時間に使える実用的なヘアバンドで、普段使いにもぴったりなアイテムです。サイズは約7cmとなっており、存在感のある仕上がりが楽しめます。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ 水色なヘアバンド
▼メーカー
ケイカンパニー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・シナモロール
・マイメロディ
・ハローキティ
・ポチャッコ
・クロミ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)