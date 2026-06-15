◆第６３回ハワイ州アマゴルフ選手権 最終日（現地時間１４日、米ハワイ州・パールａｔカラウアオＣＣ、男子オープンの２７人参加、６８７３ヤード、女子オープンの１５人参加、６１９３ヤード、いずれもパー７２）

報知アマ、シニアアマ、女子アマゴルフ選手権と姉妹提携をしている「ハワイ州アマゴルフ選手権」の決勝ラウンド最終日が行われた。首位に６打差２位からスタートしたタイラー・ロリーが８アンダー、６４のビッグスコアで報知アマ２勝のジョシュア・ハヤシダを１打差で逆転し優勝。全米アマの出場権を獲得した。

激しい優勝争いは最終１８番で決した。１打リードで迎えたタイラー・ロリーの２打目はグリーン奥のラフに外し、３打目のアプローチも寄せきれず、カップまで４メートルを残した。一方で、プレーオフに望みをつなぐ１打差２位のジョシュア・ハヤシダの２打目はピンをかすめ、３０センチにつけるスーパーショットでプレッシャーをかけた。

しかし、タイラー・ロリーは重圧をはねのけ、パーパットをしっかりと決め、６打差からの大逆転優勝をもぎとった。「本当に信じられない」と興奮気味に語り、大会連覇を飾った。

日本から出場の中山飛翔（３２）＝ロータリーＧＣ＝は７８とスコアを伸ばせず、順位を１つ落とし９位タイで４日間を終えた。「難しかった。来年もまたチャレンジしたい。そのためにも７月の報知アマで優勝できるように頑張ります」と、報知アマの上位進出を目標に掲げた。

同じく出場の稲村雅樹（５４）＝高萩ＣＣ＝は、この日もパットがさえて２日間で３パットがゼロ。スコアも７９、７９、７５、７４と連日更新し、環境への適応能力と出場部門中、最年長ながら４日間を乗り切る体力で２つ順位を上げ、９位タイで競技を終えた。「今日が一番内容が良かった。芝種もラフの強さも芝目も日本と全然違ったけど、徐々に順応できた」と満足げ。来年からシニア入りだが、「ただただ楽しかった。来年は報知シニアで優勝してまた来たいね」と話した。

◆男子オープンの部上位

〈１〉タイラー・ロリー２８６〈２〉ジョシュア・ハヤシダ２８７〈３〉ジェイク・オオタニ２９５〈４〉デレク・チネン、ダン・ワタナベ２９７

◆女子オープンの部上位者

〈１〉アヴァ・セペダ２９８〈２〉ケイト・ナカオカ２９９〈３〉レイア・チャン２３０４〈４〉クロエ・ジャン３０５〈５〉ジャスミン・ウォン３０７