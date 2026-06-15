Hey! Say! JUMP、「CUE CUE CUTE」リリース決定 TikTokで先行配信も
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」のデジタルシングルが、22日にリリースされることが決定した。
【写真】まるで視力検査！「CUE CUE CUTE」ジャケット写真
同楽曲は、テレ東系6局ネット「アニもり！」で放送中の『小3 アシベ QQ ゴマちゃん』（毎週日曜 前7：00）の主題歌。四字熟語や呪文、会話を織り交ぜたリリックを軽快なバンドサウンドにのせ、心躍るようなハートフルソングに仕上がっている。
また、きょう15日からTikTok音源を先行配信。午後6時頃には、“JUMPのリハ後”が投稿予定となっている。
さらに、「CUE CUE CUTE」配信を記念して、Hey! Say! JUMPの楽曲全部がまるっと入ったプレイリストも公開。かわいいだけじゃない、かっこいいも、美も、儚げも、重い愛も、JUMPの全てを楽しめる。
【写真】まるで視力検査！「CUE CUE CUTE」ジャケット写真
同楽曲は、テレ東系6局ネット「アニもり！」で放送中の『小3 アシベ QQ ゴマちゃん』（毎週日曜 前7：00）の主題歌。四字熟語や呪文、会話を織り交ぜたリリックを軽快なバンドサウンドにのせ、心躍るようなハートフルソングに仕上がっている。
また、きょう15日からTikTok音源を先行配信。午後6時頃には、“JUMPのリハ後”が投稿予定となっている。
さらに、「CUE CUE CUTE」配信を記念して、Hey! Say! JUMPの楽曲全部がまるっと入ったプレイリストも公開。かわいいだけじゃない、かっこいいも、美も、儚げも、重い愛も、JUMPの全てを楽しめる。