ロッテは15日、7月11日のオリックス戦でEXILE B HAPPY TETSUYAさん・中務裕太さんが来場することになったと発表した。

当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」として開催。TETSUYAさん･中務裕太さんは試合前にグラウンドでのパフォーマンスおよびセレモニアルピッチを実施し、球場を盛り上げる。

▼ TETSUYAさん コメント

「千葉ロッテマリーンズ『BLACK SUMMER WEEK 2026』と、僕らEXILE B HAPPY が先生役を務めているBS10『マネして踊って！DANCE TRAIN』のコラボステージをお届けする予定です！会場にいる皆さんと一緒に身体を動かして、応援する前のウォーミングアップになるように裕太としっかり盛り上げたいと思います！音楽、スポーツ、ダンスのパワーで、世代を超えて皆さんと繋がって素敵な時間にしていきたいと思っています！ぜひ、会場でお待ちしております！」

▼ 中務裕太さんコメント

「この度、千葉ロッテマリーンズ「BLACK SUMMER WEEK 2026」のセレモニアルピッチを務めさせていただく、EXILE B HAPPYの中務裕太です。ZOZOマリンスタジアムという素晴らしい舞台に立たせていただけることを大変光栄に思います。緊張もありますが、自分らしく全力で挑みます！当日はスタンドからでもわかるくらい身体を仕上げて臨みますので、ぜひ楽しみにしていてください」