【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは冬の訪れ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、再現した控え、自分を律する心構え、そして寒冷な時期の到来を告げるものという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
う□□
つ□□み
は□□も
ヒント：原本とそっくり同じ内容を作成する行為。礼儀を重んじて自分の言動を控えめにすること。そして、秋から冬にかけての季節に初めて降りる冷たくて白い結晶を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つし」を入れると、次のようになります。
うつし（写し）
つつしみ（慎み）
はつしも（初霜）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、オリジナルを複製する事務的な作業から、他者への敬意を表す道徳的な態度、さらには本格的な寒さの到来を告げる自然の便りまでを網羅しました。共通する「つし」という響きが、情報を正確に再現する行為、自らの欲望や感情を抑える精神、季節の移り変わりを感じさせる気象の現象を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、再現した控え、自分を律する心構え、そして寒冷な時期の到来を告げるものという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
う□□
つ□□み
は□□も
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正解：つし正解は「つし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つし」を入れると、次のようになります。
うつし（写し）
つつしみ（慎み）
はつしも（初霜）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、オリジナルを複製する事務的な作業から、他者への敬意を表す道徳的な態度、さらには本格的な寒さの到来を告げる自然の便りまでを網羅しました。共通する「つし」という響きが、情報を正確に再現する行為、自らの欲望や感情を抑える精神、季節の移り変わりを感じさせる気象の現象を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)