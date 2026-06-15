15日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数981、値下がり銘柄数396と、値上がりが優勢だった。



個別では北川精機<6327>がストップ高。鉄人化ホールディングス<2404>、まんだらけ<2652>、ペッパーフードサービス<3053>、稲葉製作所<3421>、ネオマーケティング<4196>など13銘柄は年初来高値を更新。ナ・デックス<7435>、ニッカトー<5367>、光・彩<7878>、オープンドア<3926>、山王<3441>は値上がり率上位に買われた。



一方、大盛工業<1844>、協和日成<1981>、クックパッド<2193>、アウンコンサルティング<2459>、オルバヘルスケアホールディングス<2689>など31銘柄が年初来安値を更新。菊池製作所<3444>、地盤ネットホールディングス<6072>、インスペック<6656>、ピクセラ<6731>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>は値下がり率上位に売られた。



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