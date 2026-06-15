2002年発売の「ネットにつながるクルマ」も…生産終了後に評価された“惜しい”トヨタ車3選
発売当時は販売台数が伸びなかったり、万人受けしなかったりしたものの、生産終了後に評価された“惜しい”トヨタ車を3台紹介します。（編集者 高橋 満）
時代を先取りしすぎた!?
生産終了後に評価されたトヨタ車
クルマの世界では、新車の時点ではあまり売れなかったクルマや、万人受けしなかったモデルが、生産終了後に「意外と良かった」と高評価されることがあります。
中には、自動車ファンの間で人気が出るだけでなく、中古車市場で販売台数が伸び、中古価格が上昇するケースもあります。
その理由はさまざまです。発売当時は先進的すぎて理解されなかった機能が、時代の変化によってファンに伝わったり、メーカー側が想定していなかった「新たな使い道」をユーザー側が発見したりといった具合です。
そんなクルマには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
今回はトヨタ自動車（以下トヨタ）のクルマを対象に、「生産終了後に評価された“惜しい”モデル」を3台紹介します。
最初に紹介するのは、ハッチバック型のコンパクトカー「WiLLサイファ」（2002年発売）です。
このモデルは、2000年代初頭にトヨタが投入した、斬新なデザインが売りの「WiLL」シリーズの3作目。「サイバーカプセル」をテーマに開発され、丸みを帯びたボディや4連ヘッドランプなど、近未来的なデザインを特徴としていました。
特筆すべきは、専用通信モジュールを内蔵し、インターネットに接続できたことです。