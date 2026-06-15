発売当時は販売台数が伸びなかったり、万人受けしなかったりしたものの、生産終了後に評価された“惜しい”トヨタ車を3台紹介します。（編集者 高橋 満）

時代を先取りしすぎた!?

生産終了後に評価されたトヨタ車

クルマの世界では、新車の時点ではあまり売れなかったクルマや、万人受けしなかったモデルが、生産終了後に「意外と良かった」と高評価されることがあります。

中には、自動車ファンの間で人気が出るだけでなく、中古車市場で販売台数が伸び、中古価格が上昇するケースもあります。

その理由はさまざまです。発売当時は先進的すぎて理解されなかった機能が、時代の変化によってファンに伝わったり、メーカー側が想定していなかった「新たな使い道」をユーザー側が発見したりといった具合です。

そんなクルマには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

今回はトヨタ自動車（以下トヨタ）のクルマを対象に、「生産終了後に評価された“惜しい”モデル」を3台紹介します。

最初に紹介するのは、ハッチバック型のコンパクトカー「WiLLサイファ」（2002年発売）です。

このモデルは、2000年代初頭にトヨタが投入した、斬新なデザインが売りの「WiLL」シリーズの3作目。「サイバーカプセル」をテーマに開発され、丸みを帯びたボディや4連ヘッドランプなど、近未来的なデザインを特徴としていました。

特筆すべきは、専用通信モジュールを内蔵し、インターネットに接続できたことです。

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