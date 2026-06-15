優勝したローリン・グエン（提供：エプソン・ツアー）

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＜ファイアキーパーズ・カジノ・ホテル選手権　最終日◇14日◇ザ・メダリストGC（ミシガン州）◇6661ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの最終ラウンドが終了。23歳ルーキーのローリン・グエン（米国）が逃げ切り、トータル19アンダーで優勝した。

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トータル9アンダー・2位にジェニファー・コールマン（米国）、トータル8アンダー・3位にミラベル・ティン（マレーシア）が続いた。伊藤二花は最終日に5バーディ・1ボギーでこの日ベストの「68」をマーク。トータル5アンダー・8位タイで大会を終えた。
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