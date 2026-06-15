伊藤二花が8位 23歳ルーキーが初優勝/米女子下部ツアー
＜ファイアキーパーズ・カジノ・ホテル選手権 最終日◇14日◇ザ・メダリストGC（ミシガン州）◇6661ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの最終ラウンドが終了。23歳ルーキーのローリン・グエン（米国）が逃げ切り、トータル19アンダーで優勝した。
【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
トータル9アンダー・2位にジェニファー・コールマン（米国）、トータル8アンダー・3位にミラベル・ティン（マレーシア）が続いた。伊藤二花は最終日に5バーディ・1ボギーでこの日ベストの「68」をマーク。トータル5アンダー・8位タイで大会を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
伊藤二花 プロフィール＆戦績
谷田侑里香の米下部ツアー転戦記
【写真】谷田侑里香が馴染みの練習場で見せた“オフショット”
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国内女子サントリーレディス リーダーボード
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