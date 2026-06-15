「日本を侮っていたわけではない」 オランダのクーマン監督、２度のリード守れずドローを悔やむ【W杯】
2026年６月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップで優勝候補の一角に挙げられているオランダが、グループステージ初戦で日本と２−２で引き分けた。
オランダは50分、ファン・ダイクのヘディングシュートで先制。その後同点に追いつかれたものの、64分にサマーフィルのゴールで再び勝ち越した。しかし88分、セットプレーから最後は鎌田大地に決められ、勝点３を取りこぼした。
試合後の公式会見で、ロナルド・クーマン監督は「２度リードしながら勝ち切れなかったのは残念だ」と悔しさをにじませた。
さらに記者から「日本相手に２−２という結果が敗戦に近い感覚だった時代もありました。この結果をどう受け止めていますか」と問われると、次のように答えた。
「２度リードしていながら勝てなかったことは残念です。それは確かです。ただ、日本を侮っていたわけではありません。それは何百回も言ってきました」
オランダ指揮官は、日本を軽視していたわけではないと強調した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
オランダは50分、ファン・ダイクのヘディングシュートで先制。その後同点に追いつかれたものの、64分にサマーフィルのゴールで再び勝ち越した。しかし88分、セットプレーから最後は鎌田大地に決められ、勝点３を取りこぼした。
さらに記者から「日本相手に２−２という結果が敗戦に近い感覚だった時代もありました。この結果をどう受け止めていますか」と問われると、次のように答えた。
「２度リードしていながら勝てなかったことは残念です。それは確かです。ただ、日本を侮っていたわけではありません。それは何百回も言ってきました」
オランダ指揮官は、日本を軽視していたわけではないと強調した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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