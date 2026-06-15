約7割の国民が女性天皇を容認し「愛子天皇」待望論が高まる中、なぜ麻生太郎氏をはじめとする保守系政治家は「旧宮家の男系男子」養子案を推進するのか？そこには、明治時代から続く権力者の恐るべきカラクリが隠されていました。国民の声を無視して進む皇室典範改正の“本当の狙い”に迫ります。（ノンフィクションライター 窪田順生）

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無視される「愛子天皇」待望論

「男系男子」は誰のためか？

各種世論調査で女性天皇を容認する声が約7割に上るのに、「愛子天皇」につながる女性・女系天皇の制度化は、今回の皇族数確保策の議論では正面から扱われずに葬り去られてしまうようだ。

6月10日、皇族数確保を巡る与野党全体会議が開かれ、女性皇族が結婚後も身分を保持する案と旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案をいずれも「了」とした「立法府の総意」が認められたのだ。

この「立法府の総意」に基づいて、政府が皇室典範改正案をつくり、衆参正副議長側は今国会中の成立を目指しており、政府も早急に法案作成に着手する方針を示している。

自民党内の議論をリードしてきた「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」の会長で、高市首相の「後見人」でもある麻生太郎自民党副総裁が「何としても今国会で皇室典範の改正を成し遂げたい」と気を吐いているからだ。

そんななかで、ネットやSNSがザワつく展開があった。天皇陛下が6月11日の記者会見で「制度に関する事項についての言及は控えたい」としながらも、次のようなご要望を口にされたのだ。

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