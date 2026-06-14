今季限りでのリヴァプール退団を表明しているリヴァプール所属のFWモハメド・サラーだが、ここにきて残留の可能性が浮上しているようだ。エジプト代表のチームメイトであるアル・アハリ所属のGKモハメド・エル・シェナウィが、サラーの現状について語った。『THE Sun』が伝えている。



サラーは今年3月、自身の契約満了に伴い、9年間在籍したリヴァプールを退団する意向を明らかにした。在籍期間中にはプレミアリーグ優勝やUEFAチャンピオンズリーグ制覇など数々のタイトル獲得に貢献し、クラブのレジェンドとしての地位を確立している。





しかし、今季はクラブ首脳陣への不満を口にしたほか、当時の指揮官だったアルネ・スロットとの関係についても言及するなど、クラブとの間に複雑な状況があったと報じられてきた。そんななか、現在エジプト代表の一員としてワールドカップに参加しているサラーについて、エル・シェナウィは次のように語っている。「リヴァプールを離れる可能性は、モハメドに精神的な影響を与えている。ただ状況が変わり、チームに残る可能性もある。彼自身も将来について何も分かっていないと言っていた」また、リヴァプールではスロット監督が退任し、新たにアンドニ・イラオラが監督に就任。指揮官交代によってクラブ内の状況にも変化が生じているという。サラー本人も先日、自身の将来について「まだ時間はある。まずはワールドカップに集中し、その後ですべてが明らかになるだろう」とコメント。大会終了後に最終的な決断を下す可能性を示していた。2017年にローマからリヴァプールへ加入したサラーは、公式戦442試合で257ゴール123アシストを記録。プレミアリーグにおけるクラブ史上最多得点者としても名を刻んでいる。ワールドカップ終了後、エジプト代表のエースがどのような決断を下すのか注目が集まりそうだ。