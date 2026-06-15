フジテレビ入社後初めて迎えるサッカーＷ杯に、宮本真綾アナウンサーは張り切っている。同局系「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ キャスター」としてスタジオでの進行を任され、「４年に１度の特別な大会の熱気や一体感を楽しく伝えたい」と目を輝かせた。

２人の兄がサッカーをしていた影響で、幼い頃から毎週のように試合についていっていた。今回の日本代表では「見ていてすごくワクワクする選手」というＦＷ前田大然のスピードと運動量に注目。日本の史上初となるベスト８進出はもちろん「優勝している姿を見たいし、伝えたい」と思い描く。

アナウンサーを志したのは小学生の頃。大学時代にはプロ野球・ソフトバンクの本拠地でビールの売り子を経験し、平均の３倍近い１日２３０杯超を売り上げたことも。「きつくても隅々まで回る方が売れる。コツコツ地道にやることの大切さを学びました」。観客との会話を通して、プレー以上に選手の背景や歩んできた道を知って好きになる人が多いと実感。「誰かを応援するきっかけを作れるアナウンサーになりたい」と思いを明確にした。

入社１年目から携わるフィギュアスケートの中継では、演技直後に複数の選手を取材するため「過去の練習やコンディションをたくさん頭に入れておくことが必要」と瞬発力を鍛えられた。今年５月にはフジテレビの女性アナで初となるバスケットボール女子日本代表戦の実況を担当。小中時代にプレーし「ずっと関わりたかった」という仕事で大きな手応えを得た。その一方で、「次の展開を予測して話を広げることが難しい」と課題も見つかった。

自身を「緊張しやすい性格」と分析するが、「いい緊張感に変えて力にしたい」と前を向く。今後挑戦したいスポーツ実況には「春高バレー」を挙げた。いずれは現地でのサッカーＷ杯実況も…。「もしできるなら、したいですね！」強みとする好奇心と探求心を胸に、前人未到の夢へ踏み出す。（堀北 禎仁）

◆宮本 真綾（みやもと・まあや）２００２年２月９日、福岡県出身。２４歳。西南学院大卒業後、２４年にフジテレビ入社。主な担当番組は「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ α」。趣味は料理、フィルムカメラ、高圧洗浄機をかけること。モットーは「思い立ったが吉日」。