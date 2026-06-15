オランダ戦の解説を務める本田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　日本代表がいよいよ北中米Ｗ杯の初戦を迎える。相手はオランダだ。

　注目の一戦を放送するNHKで、解説を務める本田圭佑が、初戦に臨む心持ちについて語った。
 
「結果が出る時は出るし、出ない時は出ないっていうところなんですけど、選手たちの中でも、この日を本当に待ちわびて、イメージトレーニングを繰り返してきた選手が何人かいると思うんです、特に攻撃の選手では。

　その選手たちが、１本のシュート、それをしっかり枠内に飛ばせることができるかっていう、本番に強いかどうかは試されていると思います」

　森保ジャパンの選手たちには、この大舞台で勝負強さを見せてほしい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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