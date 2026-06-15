「１本のシュートを枠内に飛ばせるか」本田圭佑が語る“初戦に臨む心持ち”「本番に強いかどうか試されている」【Ｗ杯】

「１本のシュートを枠内に飛ばせるか」本田圭佑が語る“初戦に臨む心持ち”「本番に強いかどうか試されている」【Ｗ杯】