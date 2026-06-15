「１本のシュートを枠内に飛ばせるか」本田圭佑が語る“初戦に臨む心持ち”「本番に強いかどうか試されている」【Ｗ杯】
日本代表がいよいよ北中米Ｗ杯の初戦を迎える。相手はオランダだ。
注目の一戦を放送するNHKで、解説を務める本田圭佑が、初戦に臨む心持ちについて語った。
「結果が出る時は出るし、出ない時は出ないっていうところなんですけど、選手たちの中でも、この日を本当に待ちわびて、イメージトレーニングを繰り返してきた選手が何人かいると思うんです、特に攻撃の選手では。
その選手たちが、１本のシュート、それをしっかり枠内に飛ばせることができるかっていう、本番に強いかどうかは試されていると思います」
森保ジャパンの選手たちには、この大舞台で勝負強さを見せてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
注目の一戦を放送するNHKで、解説を務める本田圭佑が、初戦に臨む心持ちについて語った。
「結果が出る時は出るし、出ない時は出ないっていうところなんですけど、選手たちの中でも、この日を本当に待ちわびて、イメージトレーニングを繰り返してきた選手が何人かいると思うんです、特に攻撃の選手では。
その選手たちが、１本のシュート、それをしっかり枠内に飛ばせることができるかっていう、本番に強いかどうかは試されていると思います」
森保ジャパンの選手たちには、この大舞台で勝負強さを見せてほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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