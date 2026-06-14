「こんな可愛い子が…」「めっちゃ綺麗」グラビア席巻の19歳美女が国立でオールスター観戦
グラビアアイドル・女優の一ノ瀬瑠菜さんが13日に自身のX(@ichinose_luna)を更新し、同日にMUFGスタジアム(国立競技場)で行われたJリーグオールスターDAZNカップを現地観戦したと報告した。
現在19歳の一ノ瀬さんは2023年に『ミスマガジン2023』の読者特別賞を受賞。2024年に『週刊ヤングマガジン』で初のソロ表紙・巻頭グラビア掲載を果たし、その後も各誌でソロ表紙・巻頭グラビアを飾っている。
グラビア界で躍進を続ける一ノ瀬さんは「Jリーグオールスター観に行ってきました! 楽しかったです」と綴り、黒い帽子をかぶってスタンドで撮影した写真を公開。これに「おったんか!!」「羨ましい〜」「こんな可愛い子がサッカーに興味持ってくれてめちゃくちゃ嬉しい!」「めっちゃ綺麗だね」といった声が寄せられた。
現在19歳の一ノ瀬さんは2023年に『ミスマガジン2023』の読者特別賞を受賞。2024年に『週刊ヤングマガジン』で初のソロ表紙・巻頭グラビア掲載を果たし、その後も各誌でソロ表紙・巻頭グラビアを飾っている。
Jリーグオールスター観に行ってきました!— 一ノ瀬瑠菜 (@ichinose_luna) June 13, 2026
楽しかったです#JリーグオールスターDAZNカップ pic.twitter.com/zuwVwAJ8yw