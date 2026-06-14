放送日時：2026年6月14日（日）22:00

ゲスト：大地真央

私の中の、もうひとりのワタシ。：一番の褒め言葉はコメディエンヌ

ゲストは、宝塚歌劇団月組トップスターとして一時代を築き、退団後も舞台・ドラマ・映画で活躍を続けている大地真央さん。

今回は、大地さんをよく知る方々に素顔を語っていただきました。

「天然を超えたとこがある」「オチを持っていくのが天才的」と12歳下の夫・森田さんが大地さんの普段の愛嬌溢れる姿を語っていただきました。

こだわりの自宅も公開し、猫4匹と過ごす大地さんの貴重なお姿も。

そして50年以上の付き合いがある、宝塚時代の親友たちとのプライベートLINEを公開。

「ダジャレは大好き」とご友人が明かす大地さんのコメディエンヌな一面。

スタジオで新作のダジャレを披露する場面も。

さらに、後輩である真矢ミキさんからは大地さんの魅力を語り尽くし、愛を熱弁する姿が。

最後には夫と友人のメッセージの言葉に涙する場面も…

今年70歳を迎えた今も、その変わらぬ美しさと圧倒的な存在感で多くの人を魅了し続けている大地真央さんのもうひとりのワタシに迫りました。