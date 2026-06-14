蒼井そら、セクシー女優“入国拒否”騒動に私見「どうやってバレるんだろ」→結論を断言
元セクシー女優でタレントの蒼井そらが、14日までに自身のXを更新。セクシー女優が海外で入国を拒否された騒動について自身の私見をつづった。
【写真】カ、カオス…蒼井そらに“関係を”カミングアウトされた芸能人
この騒動は、現役のセクシー女優という女性が、海外に行った際、長時間の尋問や薬物検査などをされ、独房に入れられ、日本に強制送還されたとXで告白。多くの反響が広がり、X上でひろゆきらが持論を展開していた。
この件について、蒼井は17、8年前の話としたうえで、「麻美ゆまちゃんと色々プライベートで海外旅行したけど、今は女性2人旅とかも厳しそうだよね。時代だなぁ〜」「彼氏とか家族と一緒ならまず入国審査で止められることはない」と自身の経験を語った蒼井。一方で「売春目的じゃ無ければ入国できるんだけど、その疑いが晴れない職業に見られるよねって話。バレたら。だから、彼氏とか家族と一緒なら、その疑いがまず無いし、普通にサイシーンで入国ができる」と私見。
その上で「どうやってバレるんだろ。本名違うし。バレた事無いなぁ。流石に中国の入国審査では、バレた事あったけど。サイン書いてあげてそのまま静かに入国。今はとにかく【若い】女性の一人旅が厳しいよね」「ただ、バレる要素があったとしたら、AV女優の入国は確かに厳しいかも。ただ今までバレて無いだけで(笑)」「バレた事ないけど、バレた事あるけど(笑)何言ってんの私www」と、身分が明かされたとしたら入国は難しいとした。
そして同騒動を取りあげたひろゆきのポストを引用しつつ「入国目的がはっきりしてないと、そりゃ止められますよね。だとしたら、AVやキャバやってるってバレたとしても、入国できない訳じゃないって事ですかね？？一人旅したいAV女優は、疑われない証拠をガチガチに固めてれば行けますかね？？」と、疑問を投げかけ、「強制送還された彼女の職業が、たとえ一般職業だったとしても、この状況は強制送還だったと思うのよねぇ。AVとかキャバとかというより、アルバイトとか学生とかも同じで、単純に女一人旅が疑われて、目的を証明できなかったってこと」とまとめた。
その後「【結論】AV女優のひとり旅はやめとけ！」「AV女優の海外ひとり旅行は覚悟しとけ！※身なり注意」と結論付けた。
【写真】カ、カオス…蒼井そらに“関係を”カミングアウトされた芸能人
この騒動は、現役のセクシー女優という女性が、海外に行った際、長時間の尋問や薬物検査などをされ、独房に入れられ、日本に強制送還されたとXで告白。多くの反響が広がり、X上でひろゆきらが持論を展開していた。
この件について、蒼井は17、8年前の話としたうえで、「麻美ゆまちゃんと色々プライベートで海外旅行したけど、今は女性2人旅とかも厳しそうだよね。時代だなぁ〜」「彼氏とか家族と一緒ならまず入国審査で止められることはない」と自身の経験を語った蒼井。一方で「売春目的じゃ無ければ入国できるんだけど、その疑いが晴れない職業に見られるよねって話。バレたら。だから、彼氏とか家族と一緒なら、その疑いがまず無いし、普通にサイシーンで入国ができる」と私見。
そして同騒動を取りあげたひろゆきのポストを引用しつつ「入国目的がはっきりしてないと、そりゃ止められますよね。だとしたら、AVやキャバやってるってバレたとしても、入国できない訳じゃないって事ですかね？？一人旅したいAV女優は、疑われない証拠をガチガチに固めてれば行けますかね？？」と、疑問を投げかけ、「強制送還された彼女の職業が、たとえ一般職業だったとしても、この状況は強制送還だったと思うのよねぇ。AVとかキャバとかというより、アルバイトとか学生とかも同じで、単純に女一人旅が疑われて、目的を証明できなかったってこと」とまとめた。
その後「【結論】AV女優のひとり旅はやめとけ！」「AV女優の海外ひとり旅行は覚悟しとけ！※身なり注意」と結論付けた。