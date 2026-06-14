BTSが故郷・釜山で約11万人のファンと共に過ごしたワールドツアー・釜山公演！「THE CITY」同時開催で街も祭りの舞台に

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BTSが6月12日～13日に韓国・釜山で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催した。

■BTSの故郷・釜山で迎えたデビュー13周年のバースデー

韓国・釜山のアジアド主競技場で行われた『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』は約11万人のファンを動員。この公演はオンラインストリーミングも実施され、191の国と地域のファンも参加。さらにBTSのデビュー日である6月13日には、世界中の映画館でライブビューイングも実施された。

今回の釜山公演では5thアルバム『ARIRANG』の収録曲「NORMAL」の韓国語バージョンや、「One More Night」のステージが初披露されて爆発的な反響を呼んだ。

さらに大型スタジアムならではのステージ演出の数々も披露。「Body to Body」と「Butter」ではウォーターキャノンが爽快に炸裂し、「IDOL」ではメンバーが約50人のダンサーと共にスタジアムのトラックを巡り、スタジアム全体をステージにして盛り上がった。

そしてBTSはコンサートの終盤に釜山への特別な想いを語った。

「故郷に来て誕生日を迎え、みなさんと一緒に歌うこの瞬間は本当に意義深く美しい。皆さんがいてくれたからこそ、13年間という長い時間をうまく乗り越えられたのではないかと思う。僕たちも長くARMYのみなさんと音楽をやっていきたい。絶対に今日を忘れない。ここにだけ存在する貴重な感情を存分に感じて楽しんでいただければと思う」

そんな心からの思いをファンに伝え、 観客はデビュー13周年を祝うバースデーソングを歌ってそれに応えた。そして最後を飾る「Into the Sun」と共に華やかな花火が打ち上げられ、釜山公演のフィナーレを彩った。

■釜山の街が丸ごとBTSの色に染まる！

今回の釜山公演に合わせて、現地では大型都市イベント『BTS THE CITY ARIRANG － BUSAN』も開催された。5thアルバム『ARIRANG』に込められた物語とメッセージを釜山のランドマークに投影し、街全体を祭りの舞台に変えたのだ。

「THE CITY」の歓迎は釜山駅から始まった。 来場者を迎える複合イベントスペース兼フォトゾーンの設置や、大型LEDビジョンではミュージックビデオが上映され、ファンは釜山に到着した瞬間から祭りの雰囲気を存分に堪能。

海雲台海水浴場の白砂には「KEEP SWIMMING」を形象化した大型の砂像が展示。釜山港前の海には巨大なピクセルアートのオブジェも設置され、記念撮影スポットとして注目を集めた。

さらに1000機のドローンによるドローンショーも開催。5thアルバム『ARIRANG』収録曲やグループのヒット曲に合わせてドローンが一斉に飛び立ち、上空で「HELLO ARMY」の文字や、曲のキービジュアルである泳ぐピクセルアート、航行する帆船、マスクなどが浮かび上がる。そしてメンバー7人の顔が空に完璧に再現された瞬間、観客の歓声が響き渡った。

釜山公演を終えたBTSは、現地時間6月26日～27日にスペイン・マドリードでヨーロッパツアーをスタート。スペイン、ベルギー、イギリスなど5都市10公演を開催予定で、チケットは早々に全席ソールドアウトとなっている。

■関連リンク

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