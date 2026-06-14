

キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし収納 BOX(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray&DVD（７月29日発売）の店舗別購入特典に使用される描き下ろしイラストを一挙公開した。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD７月29日に発売する。完全生産限定版特典は、キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし収納BOX、特製三方背ボックス、キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃描き下ろしデジジャケット、特典 CD（劇伴音楽集：フィルムスコアリング版STEREO MIX）、花江夏樹・下野 紘・櫻井孝宏・早見沙織による鬼滅演録、国内舞台挨拶ダイジェスト、グローバルハイライト 2025、めざましじゃんけん、特別映像『そして無限城へ』、PV・CM集を収めた特典 DISC、さらに制作スタッフ・出演キャスト、それぞれが無限城編 第一章を作る上でのこだわりや注目ポイントなど、本作に懸ける想いを綴った特製ブックレットや、蛇腹ブックレット（16P）、といった内容となっている。

＜アニメイト＞

完全生産限定版 購入特典

描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】A3クリアポスター

描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】缶バッジセット

通常版 購入特典

描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】ポストカード

アニメイト限定グッズ付完全生産限定版

描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】A5キャラファイングラフ

＜Amazon＞

限定グッズ付完全生産限定版

限定グッズ 描き下ろしイラスト【B：胡蝶しのぶ】A4キャラファイングラフ

＜楽天ブックス＞

限定グッズ付完全生産限定版

限定グッズ 描き下ろしイラスト【C：我妻善逸】オーバーレイキャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）

●完全生産限定版・早期予約購入特典 発売記念イベント

応募期間は【2026年6月21日（日）23時59分】まで

Blu-ray&DVDの発売を記念して、舞台挨拶付上映会の開催が決定。対象商品を期間内に対象店舗で予約購入した方へ、舞台挨拶付上映会に応募可能な「シリアルコード」を配布中。