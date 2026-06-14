三笘薫が所属するブライトンのオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケが自身の去就について口を開いた。



2020年よりブライトンでプレイする同選手は現行契約が残り1年を迎える今夏の移籍が噂されており、恩師であるロベルト・デ・ゼルビが監督を務めるトッテナムとの関係が噂されている。



ファン・ヘッケは現在オランダ代表メンバーとしてW杯に参戦中で、日本時間の15日には日本代表との初戦を迎える。この試合でも出場が予想されているなか、同選手は去就に言及。今はW杯に集中していると強調した。





「まずは日曜日のオランダ代表の試合に集中したい。その試合は、私たちにとっても、私にとっても非常に重要だ。だから、今のところはそこに集中している。もちろん、さまざまなことが進んでいるのも事実だし、私自身もそれは理解している。ただ、それは今の話ではなく、ワールドカップが終わってからになる。その時に自分がどこでプレイするのかを見極めたいと思うよ」「また、私は以前から『ワールドカップ前に自分の将来について明確にしておきたい』と話してきた。そして、その点についてはすでにはっきりしている。だが、今の私にとって重要なのは、ワールドカップで最高のパフォーマンスを発揮することだけだ。おそらくワールドカップ後に決断を下すことになる。その時になれば、自分の去就についても全てが明らかになるはずだ」（英『Evening Standard』より）トッテナムはすでにブライトンに2度のオファーを提出したが、これは拒否されている。それでも移籍が濃厚だと考えられているファン・ヘッケの去就に引き続き注目集まる。