今回のおさんぽは吉祥寺！

王道スポットを押さえた

青ハンティングなデートコース！

こんにちは。『るるぶ＆more.』編集部員の“のじょ”です。

最近「カラーハンティング」という街歩きの仕方が流行っているのを知っていますか？テーマとなる色を決めてから、おでかけ先でその色を見つけて写真に収める遊びです。

吉祥寺といえば、井の頭恩賜公園をはじめとする自然や、駅前の楽しい商店街など、何度遊びに行っても飽きない街。お散歩には困らないエリアですが、今回はそんな吉祥寺で青色カラーハンティングしながらデートするモデルコースを作ってみました。

気になるあの人はもちろん、仲良しな友達と行っても盛り上がるモデルコースになっています。それぞれの所要時間が短めなので、お好みでアレンジしてもよし、「次はここに行こうね」と次のおでかけにつなげるのにもおすすめです！

【コース紹介】

吉祥寺駅

↓ 徒歩3分

12:00 That's Lifeでおしゃれランチ

↓ 徒歩6分

13:00 アップリンク吉祥寺でひと味違う映画体験

↓ 徒歩4分

15:30 Shiroノmonoでミルク片手に散策

↓ 徒歩9分

16:30 プリンセスタルト吉祥寺で夕方カフェタイム

↓ 徒歩2分

吉祥寺駅

12:00

アメリカンダイナーみたいなレトロかわいいランチ／That's Life

おしゃれで本格的なアメリカンフードのランチで会話も弾む

吉祥寺駅から徒歩約3分のところにあるカフェレストラン「That’s Life（ザッツ ライフ）」。吉祥寺で人気の「バーガー喫茶 ちるとこ」の姉妹店です。壁のちょっとした青と赤のテキストもおしゃれ。

カウンターの上にもレトロな小物が飾られていて、ポップな色使いとのニュアンスが素敵。天井には鹿の角でできたシャンデリアなど、インテリアひとつひとつにこだわりが感じられます。

アメリカンダイナーをコンセプトにしていて、外観はもちろん、インテリアやメニューなどもアメリカンな雰囲気で統一されています。

入り口のガラス扉に書かれたメニューは、おしゃれな手書き風。店内は赤い目地がおしゃれなタイルやくすみピンクの壁がポイントになっていて、どこを切り取っても写真映え！

「CHICKEN OVERRICE」 1500円

お店おすすめの「CHICKEN OVERRICE」がこちら。フードメニューもテーマに合わせて、ニューヨークの屋台発祥の東南アジア風チキンオーバーライスを再現しているのだとか。

サフランライスの上に、ヨーグルトやスパイスと一緒に付け込んで焼いたチキンをごろっとトッピング。さらに上から自家製サワーソースとぴりっとスパイシーなシラッチャソースをかけて、複雑な味わいが楽しめます。

井の頭恩賜公園のすぐ近くなので、テイクアウトしてこのまま公園に行くのもよさそう。

▼「That's Life」についてさらに詳しく！▼



↓徒歩6分



13:00

スクリーンごとにデザインがちがうミニシアター／アップリンク吉祥寺

行きつけにしたい！ 同じ作品でも異なる映画体験ができるミニシアターへ

デートの王道、映画館なら、吉祥寺パルコの地下2階にあるミニシアター「アップリンク吉祥寺」がおすすめ。「映画を見る体験を特別なものにする」がコンセプトのミニシアターです。

ロビーに広がっているのはターコイズブルーを基調とした空間。受付の後ろにあるミラーボールと障子の組み合わせなどがニューレトロな雰囲気を漂わせています。

スクリーン2「レインボー」52席（うち車椅子席1席）

ほかの映画館とデザインが異なるのはロビーだけではありません。「アップリンク吉祥寺」には、田口音響研究所オリジナルの高性能な平面スピーカーを備えた5つのスクリーンがあるのですが、すべて座席や空間のデザインがちがいます。

スクリーン2「レインボー」なら、何色カラーハンティングでもいけそう…！（笑）

映画自体の感想だけでなく、スクリーンの感想もぜひ交わしてみてくださいね。

▼「アップリンク吉祥寺」についてさらに詳しく！▼



↓徒歩4分



15:30

主役はミルク！ 新ジャンルカフェ／Shiroノmono

コーヒーや紅茶が定番のなか、第3の選択肢として「ミルク」を提案する新しいカフェ

映画を観たらまた散策へ！ 吉祥寺にオープンした“ミルク”が主役のカフェ「Shiroノmono（しろのもの）」にやってきました。

オハヨー乳業が開業した「Shiroノmono」は、看板のすぐ下のメッセージ「ミルク味わうカフェ」の通り、“ミルク”のおいしさをたっぷり楽しめる場所です。

（写真左から）「しろぶりゅー」クリーミーミルク700円、「しろべいく」ドリンク代＋300円 ※平日限定

いちばん人気の看板メニューは、カフェラテでは感じきれないミルクのおいしさを追求した「しろぶりゅー」。 コーヒーにミルクを加える従来のカフェラテとは異なり、コーヒー豆を低温の牛乳でひと晩かけてじっくり抽出して作ります。

淡いブルーのラッピングシールが貼られたキャンディ包みのお菓子は、新しいミルクのおともとして開発されたスイーツが「しろべいく」。 しっとりとした生地の和菓子で、中にはマスカルポーネが薄く3層に重ねられています。

このエリアはおしゃれで個性的なショップが集まっているので、テイクアウトしてぜひぶらぶら歩いてみて。

▼「Shiroノmono」についてさらに詳しく！▼



↓徒歩9分



16:30

まるでケーキの宝石箱！ 心ときめくティータイムを／プリンセスタルト吉祥寺

ブルーのハンドメイドキャンドルは、熊本県の阿蘇市にあるショップ「KHO（こう）」から取り寄せているもの

月ごとにラインナップが変わるこだわりフルーツタルトでティータイム



最後は駅方面に戻って、今人気急上昇中のフルーツを使ったタルト専門店「プリンセスタルト吉祥寺（ぷりんせすたるときちじょうじ）」へ。ロマンチックな空間の中でかわいらしいケーキをいただくことができます。

「プリンセスタルト吉祥寺」は、旬のフルーツをふんだんに使ったタルトが魅力。メニューは月ごとに変わるので、訪れるたびに新しいケーキを楽しめます。

上の具材に合わせて、紅茶、ココア、ハーブを練り込んだ生地など、ひとつひとつ異なる生地の組み合わせにこだわって作られています。その背景には、パフェを食べるようにワクワクしながらケーキを食べてほしいという思いがあるんだそう。

紅茶にもこだわりがあり、立川にあるティーショップ「meets.（みーつ）」で販売されている茶葉から選りすぐりの紅茶をセレクトしていて、なんと全17種類とバラエティ豊か。ケーキに使われているフルーツに合わせて紅茶のフレーバーを選ぶお客さんが多いのだとか。

▼「プリンセスタルト吉祥寺」についてさらに詳しく！▼

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Text：のじょ



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