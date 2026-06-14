◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

３打差２位で出た永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）は５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１８アンダーで２位。２０１７年「樋口久子 三菱電機レディス」以来９年ぶりとなる２勝目には、１打及ばなかった。

「目標は５バーディーを取ることで、優勝は２０アンダーぐらいと想定していた。どんな流れになってもそこを目標にしてバーディーを取り続けるイメージでやっていた。ちょっと足りなかった。目標に届かなかったことの悔しさの方が大きい」と振り返った。

９番までに３つ伸ばし、単独トップに立って折り返した。１０番のバーディーで桑木志帆（大和ハウス工業）を２打リードしたが、１２番のボギーで並ばれ、１６番で２位に陥落した。「（優勝争いは）頻度がトップ選手より劣るけど、数を増やせばチャンスはあると思う。それを続けていきたい」。終盤まで食らいつき、開幕戦に続く今季２度目の２位で大会を終えた。

今回の結果を受け、ＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕）の出場資格を得た。プロ１１年目にして、初の海外メジャー挑戦がかなう。「出たかったので、すごくうれしい。いろんなものを要求されると思う。精度やスキルを上げていかないと歯が立たないと思っているので、もっと突き詰めて自分自身と向き合いたい」と口にした。