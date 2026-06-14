俳優の相沢菜月さんが6月14日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表ユニフォームのカスタム体験を報告しました。



【写真を見る】【 相沢菜月 】 「これ着て応援するぞ〜」 サッカー日本代表 ユニフォーム姿でポーズ





相沢さんは「私は両腕と背中にカスタム お気に入りのユニフォームができました」と投稿に綴り、完成したユニフォームへの喜びを伝えました。







相沢菜月さんが身にまとったユニフォームは濃い青色で、肩には白いストライプが入り、胸元にはエンブレムが施されています。背面には「JAPAN」の文字、背面の首元には日本国旗のパッチも確認できます。







体験したのは、adidasのユニフォームカスタムイベント「SUPPORTER'S CUSTOM STUDIO」です。東京・原宿のKineticsにて6月13日からスタートしており、相沢さんはこのイベントでオリジナルのカスタムを施したユニフォームを手に入れました。







相沢さんはカスタムしたユニフォームを実際に着用し、会場内でポーズをとった写真も複数公開しました。グレーのプリーツスカートに黒いブーツを合わせたスタイルで、『ブルーロック』のイラストが並ぶ会場の通路に立つ姿が写し出されています。







また、イベント会場に足を運んでいる様子を捉えた別カットも投稿されており、スマートフォンを手にする姿なども収められています。相沢さんは「これ着て応援するぞ〜」とコメントしており、カスタムユニフォームで応援に臨む意気込みを見せています。







この投稿に「おお〜っ!! 日本代表ユニ姿だ〜!!」「バッチリ決まって似合ってます」「スタイルいいな〜」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】