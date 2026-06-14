◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）は７バーディー、３ボギーの６８で回り、通算１６アンダーの３位で大会を終えた。「目標にしていた４アンダーというスコアを出せたので悪くはなかったと思う。日本でたくさんのことを学ぶことができた４日間だった」と笑顔で振り返った。

ゴルフを始めてまだ４年目の大器は、日本ツアーデビュー戦で首位発進。４日間を上位で戦い抜き、最多バーディー賞（２４個）も獲得した。４番パー５で、この日も２打目でドライバーを握りグリーン右へ運んだ。３メートルのバーディーパットを沈めてガッツポーズ。アグレッシブなプレーを貫いた。

「日本のコースの芝の質がものすごく良くて、周囲のプロの選手が自分にすごくよく面倒を見てくれて、助けてくれたことがすごくうれしかった」と先輩たちに感謝した。趣味は「ピアノ」の中学生は今後の日本ツアー出場の可能性について「もちろん機会があったら出たい」と意欲を見せた。