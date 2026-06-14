JR東日本は2026年4月30日に過去最高となる3兆846億円の連結営業収益を記録した決算とともに、中長期戦略「勇翔2034」の数値目標を大幅に上方修正した最新の経営戦略を発表。その中には、私たちにも関わる「未来の計画」が多数盛り込まれていました。今回の発表では、これまでの投資枠組みを超え、2026年秋にスタートするモバイルSuicaの新しいコード決済サービス「teppay（テッペイ）」の導入や、西武池袋線とJR武蔵野線の相互直通運転（臨時列車）の検討など、私たちの生活や移動を一変させるような計画が見られました。

今回は、新幹線の自動運転や日本初の「荷物専用新幹線」の運行拡大といったモビリティの未来像から、JALとの提携による「立体型観光」の具体的なプランまで、私たちが知っておきたい注目トピックを厳選して分かりやすく紹介します。高輪ゲートウェイシティや大井町トラックスといった都内の大型施設が開業をした2026年春ならではの注目点といえるでしょう。

スマホ決済が進化！2026年秋「teppay」＆2027春「ご当地Suica」登場

私たちの移動やお買い物に欠かせない「Suica」が、さらに便利に進化します。

最も注目なのが、2026年秋にスタートするモバイルSuicaの新しいコード決済サービス「teppay（テッペイ）」で、これによりSuicaアプリ一つであらゆる決済がスムーズになりそうです。

チャージ上限2万円の壁を突破し高額買い物や送金が可能になることで、クレジットカードや口座とワンストップで連携し、スマホ一つの買い物決済の主役になる可能性を秘めています。

Suica生活圏の構築で、2032.3期の営業利益「＋250億円＋α」をめざす方針

さらに、2027年春には群馬県・宮城県で「ご当地Suica」のサービス開始に向けた準備も進められています。旅行先でその土地ならではのSuicaサービスが使えるようになれば、旅の楽しみがまた一つ増えそうですね！

鉄道ファン驚愕！武蔵野線から西武池袋線へ「まさかの直通運転」を検討中

「え、あそこがつながるの！？」と鉄道ファンを中心に驚きの声が上がっているのが、他社線との相互直通運転の拡大計画です。なんと、JR武蔵野線の「新秋津駅」と、西武池袋線の「所沢駅」の間にある連絡線を活用し、直通運転（臨時列車）を行う方向で検討が始まっています。

【参考記事】西武とJRが乗り入れ！秩父･所沢〜舞浜･房総･湘南･熱海へ乗り換えなし、ガンダムの大河原邦男氏が手がける“新･観光特急”が2028年度JRへ https://tetsudo-ch.com/13029215.html

西武線沿線と首都圏のJR線とをまたぐ旅行が実現するかも（画像：JR東日本）

この直通運転が実現すれば、秩父・所沢エリアから舞浜・房総・湘南方面へのレジャーのタイパが劇的に向上するかもしれません。

日本初！「荷物専用新幹線」が運行開始。地方のグルメがもっと身近に

2026年3月、新幹線の歴史に新たな1ページが刻まれました。多量輸送のニーズに応え、E3系新幹線を丸ごと1編成使った日本初の「荷物専用新幹線」がデビューしたのです。JR東日本が進める列車荷物輸送サービス「はこビュン」の大型アップデートにより、地方の朝採れ野菜や新鮮な魚介類、人気の駅弁などが、これまで以上のスピードと規模で首都圏に届くようになります。旅先でしか出会えなかった「あの味」が、近くの駅ビルやスーパーで即日手に入る……そんなグルメ好きにはたまらない日常がすぐそこまで来ています。

「はこビュン」用の荷物が運び込まれるE3系 荷物専用新幹線（写真：鉄道チャンネル）

JAL×JR東日本が本気でタッグ！飛行機＋新幹線の「立体型観光」が楽しすぎる

旅好きなら絶対に注目したいのが、JR東日本とJAL（日本航空）の強力な連携協定「地域未来創生戦略」です。「飛行機」と「鉄道」それぞれの強みを活かし、これまでにないダイナミックな国内旅行が提案されています。

旅のプラン例：「函館と東北を巡る立体型観光」

・DAY 1： 首都圏から飛行機（JAL）で一気に函館へ！夜まで函館の街と夜景を満喫。

・DAY 2： 北海道新幹線に乗って津軽海峡を渡り、東北エリアへ移動。

・DAY 3： 東北の美しい観光地をのんびり周遊しながら、新幹線で帰路へ。

さらに、自治体とも連携して「東日本での二地域暮らし（デュアルライフ）」を支援する仕組みもスタート。週末は東北で過ごす、といった新しいライフスタイルも夢ではなくなりそうです。

JR東日本とJALの地方創生に向けた連携強化

【参考記事】 JR東日本とJALが最強タッグ！ 新幹線×飛行機の“立体型観光”で旅はどう変わる？ 手ぶら観光や二地域居住支援も解説 https://tetsudo-ch.com/13022780.html

ついに未来が現実へ！新幹線の「ドライバレス運転」や水素列車「HYBARI」

「未来の鉄道」を象徴する技術の数々も、実用化に向けて一気に加速しています。新たな新幹線専用検測車の導入や、新型の新幹線車両 E10系の営業運転開始などの他に、未来へ向けた車両や運転技術開発が続きます。

次世代新幹線E10系のイメージ

新幹線のドライバレス（自動）運転

2030年頃までに首都圏の主要線区でワンマン運転を順次拡大し、2030年代中頃には新幹線の営業列車でもドライバレス運転の実現を目指して試験が繰り返されています。

水素ハイブリッド電車「HYBARI（ひばり）」

地球に優しい究極のクリーンエネルギーである「水素」で走る次世代電車の検証も着実に進んでおり、脱炭素社会に向けた鉄道の進化が目に見える形になっています。

水素ハイブリッド電車「HYBARI」（画像：JR東日本）

新しい街のその後にも注目！

JR東日本が進めていた大規模な再開発でｓる、品川地域の「高輪ゲートウェイシティ」の第2期と、大井町駅前の「大井町トラックス」の2つは、2026年3月に街びらきを終えました。これらの新しい街はがここからどのような方向で発展し、地域の人たちにどのように評価される存在になるのかは、少し様子を見守ってっみましょう。

【参考記事】 高輪ゲートウェイシティの新エリア「MIMURE」3/28開業、ASAKO IWAYANAGI新業態や究極の牛丼など全22店舗をレポ、都会に“雨”が降る？ https://tetsudo-ch.com/13025763.html

高輪ゲートウェイシティ、2025年3月の第1期開業時（写真：鉄道チャンネル）

新しい街の誕生、驚きの直通ルート、そして新幹線を使った物流や航空会社とのコラボまで、これからのJR東日本は私たちにたくさんの「安心」と「感動」を届けてくれそうです 。 次にどこへ旅行しようか、どんな電車に乗ろうか、今からプランを練るだけでもワクワクしてきませんか？これからの鉄道の進化を、ぜひ皆さんも駅や旅先で体感してみてください。

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅とおでかけ！鉄道チャンネル）