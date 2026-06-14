「オランダの隙とも言える部分を…」さすが！現地参戦の大人気女優、森保J前日練習を的確レポート！超話題のユニ着用でピース【W杯】
大人気女優がさすがの現地レポートだ。
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、オランダ代表と米国テキサス州のダラス・スタジアムで対戦する。
大注目のビッグマッチを直前に控え、森保ジャパンは前日練習を実施。日向坂46の元メンバーで、豊富なサッカーの知識を持つ影山優佳さんは、現地でその様子を見学したようだ。自身のXで次のようにレポートした。
「これまで以上に気を引き締めつつも、強度も上げたアップにも声をかけあって取り組んでいて、各々の主体的な姿勢を実感いたしました。センターバックのポジショニングや、縦の連携など、オランダの隙とも言える部分を序盤から集中して刈り取っていけるか、日本の底力を応援しております」
影山さんは世界中で大好評の白い日本代表アウェーユニホームを着用し、笑顔でピースする写真もアップ。投稿をチェックしたファンから「ユニめっちゃ似合ってるよ」「さすが影さん、コメントがサッカー素人にも分かりやすい」「もはや日本代表の一員！ベンチにいても違和感ない」「勝利の女神がいるんだから勝てるよね」といった興奮の声が寄せられている。
日本はオランダと過去に３回対戦し、１分２敗で１度も勝てていない。チーム一丸で４度目の正直を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「アウェーユニ似合ってて可愛すぎます」最高！大人気女優の現地ショット
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、オランダ代表と米国テキサス州のダラス・スタジアムで対戦する。
大注目のビッグマッチを直前に控え、森保ジャパンは前日練習を実施。日向坂46の元メンバーで、豊富なサッカーの知識を持つ影山優佳さんは、現地でその様子を見学したようだ。自身のXで次のようにレポートした。
影山さんは世界中で大好評の白い日本代表アウェーユニホームを着用し、笑顔でピースする写真もアップ。投稿をチェックしたファンから「ユニめっちゃ似合ってるよ」「さすが影さん、コメントがサッカー素人にも分かりやすい」「もはや日本代表の一員！ベンチにいても違和感ない」「勝利の女神がいるんだから勝てるよね」といった興奮の声が寄せられている。
日本はオランダと過去に３回対戦し、１分２敗で１度も勝てていない。チーム一丸で４度目の正直を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「アウェーユニ似合ってて可愛すぎます」最高！大人気女優の現地ショット