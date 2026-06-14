西野七瀬、週2で通う店での“巨大プレゼント”を告白 夫・山田裕貴との仲むつまじい私生活に反響「ご夫婦仲良いなぁ」
俳優の西野七瀬（32）が、14日までに日本テレビ系『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56〜後8：54）の公式インスタグラムに登場。現在ハマっていることを明かし、“夫婦で同じ事言っている”と反響が集まっている。
【動画】西野七瀬「このくらいあって…」夫・山田裕貴との仲むつまじい私生活トーク
MCを務めるバナナマン・設楽統から「最近、沸騰していることは？」と振られた西野は、野菜にハマっていると話し、「野菜に特化したご飯屋さんに出会って、週2で通っている」と明かした。
その店で、西野の上半身ほど大きなケールを「いっぱい採れちゃったから！」とプレゼントされたエピソードを披露。設楽から「それ、どうやって食べるの？」と尋ねられると、「千切りにして鍋とかに入れています」と答え、家庭的な一面をのぞかせている。
このトーク対し、コメント欄には「山田裕貴くんのオールナイトニッポンと同じ話してる笑 ほほ笑ましい」「勇者と行ってるんだね！」「ご夫婦仲良いなぁ」「ANNで似たような話聞いたぞ！勇者パーティー鍋パーティー!!」などといった声が寄せられ、夫で俳優の山田裕貴（35）も過去に同じエピソードを話していることが判明。夫婦の仲むつまじい様子に反響が集まっていた。
西野と山田は、2024年3月31日に連名で結婚を発表。「この度、山田裕貴と西野七瀬は結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告していた。
【動画】西野七瀬「このくらいあって…」夫・山田裕貴との仲むつまじい私生活トーク
MCを務めるバナナマン・設楽統から「最近、沸騰していることは？」と振られた西野は、野菜にハマっていると話し、「野菜に特化したご飯屋さんに出会って、週2で通っている」と明かした。
このトーク対し、コメント欄には「山田裕貴くんのオールナイトニッポンと同じ話してる笑 ほほ笑ましい」「勇者と行ってるんだね！」「ご夫婦仲良いなぁ」「ANNで似たような話聞いたぞ！勇者パーティー鍋パーティー!!」などといった声が寄せられ、夫で俳優の山田裕貴（35）も過去に同じエピソードを話していることが判明。夫婦の仲むつまじい様子に反響が集まっていた。
西野と山田は、2024年3月31日に連名で結婚を発表。「この度、山田裕貴と西野七瀬は結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告していた。