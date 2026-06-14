スコットランドが36年ぶりW杯勝利!52年ぶり出場ハイチも善戦
[6.13 W杯C組第1節 ハイチ0-1スコットランド ボストン]
ワールドカップ北中米大会のグループC第1節で、スコットランド代表がハイチ代表を1-0で下した。
スコットランドが28年ぶり、ハイチは52年ぶりと久々出場となる両チーム。FIFAランキングは43位のスコットランドに対し、ハイチは81位というマッチアップになった。
戦前の予想通りというべきか、先制点はスコットランドが決めた。前半28分、右サイドからMFベン・ドーク(ボーンマス)が上げたクロスから混戦を作ると、MFジョン・マッギン(アストン・ビラ)が押し込む。相手に当たってディフレクションしたボールがゴールネットに突き刺さった。
スコットランドの前回出場は1998年のフランス大会で、98年6月16日のグループ第2戦ノルウェー戦でクレイグ・バーリーが決めた得点以来、28年ぶりのW杯ゴールとなった。
ハイチも前半34分に左サイドからカットインしたMFルベン・プロヴィドンスのシュートから混戦を作ってチャンスを迎えるが、惜しくも押し込むことはできない。ただビハインドの展開ながらも粘り強く戦う姿を印象付けた。
後半もお互いにチャンスを作る展開は続く。後半26分の左サイドの崩しからジョン・マッギンが倒れ込みながら放ったシュートが枠右に外れる。ハイチも同27分にプロヴィドンスのカットインからのシュート性のボールにFWウィルソン・イシドル(サンダーランド)が飛び込むが、わずかに合わず。同40分には右クロスをFWフランツディ・ピエロー(リゼスポル)が打点の高いヘッドで合わせるが、シュートは惜しくも左に外れた。
結局試合は前半で奪ったリードを守り抜いたスコットランドが勝利。スコットランドのW杯での勝利は1990年イタリア大会のグループ第2戦でスウェーデンを2-1で破って以来、36年ぶりの白星を挙げた。グループ第2戦は20日でスコットランドはモロッコと、ハイチはブラジルと対戦する。
ワールドカップ北中米大会のグループC第1節で、スコットランド代表がハイチ代表を1-0で下した。
スコットランドが28年ぶり、ハイチは52年ぶりと久々出場となる両チーム。FIFAランキングは43位のスコットランドに対し、ハイチは81位というマッチアップになった。
戦前の予想通りというべきか、先制点はスコットランドが決めた。前半28分、右サイドからMFベン・ドーク(ボーンマス)が上げたクロスから混戦を作ると、MFジョン・マッギン(アストン・ビラ)が押し込む。相手に当たってディフレクションしたボールがゴールネットに突き刺さった。
ハイチも前半34分に左サイドからカットインしたMFルベン・プロヴィドンスのシュートから混戦を作ってチャンスを迎えるが、惜しくも押し込むことはできない。ただビハインドの展開ながらも粘り強く戦う姿を印象付けた。
後半もお互いにチャンスを作る展開は続く。後半26分の左サイドの崩しからジョン・マッギンが倒れ込みながら放ったシュートが枠右に外れる。ハイチも同27分にプロヴィドンスのカットインからのシュート性のボールにFWウィルソン・イシドル(サンダーランド)が飛び込むが、わずかに合わず。同40分には右クロスをFWフランツディ・ピエロー(リゼスポル)が打点の高いヘッドで合わせるが、シュートは惜しくも左に外れた。
結局試合は前半で奪ったリードを守り抜いたスコットランドが勝利。スコットランドのW杯での勝利は1990年イタリア大会のグループ第2戦でスウェーデンを2-1で破って以来、36年ぶりの白星を挙げた。グループ第2戦は20日でスコットランドはモロッコと、ハイチはブラジルと対戦する。